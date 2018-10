SKT 태평양 건너.. 인공지능 인재 영입 나섰다

SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 현재가 270,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 172,175 전일가 270,000 2018.10.12 15:30장중(20분지연) close

SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 현재가 270,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 172,175 전일가 270,000 2018.10.12 15:30장중(20분지연) close

SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 현재가 270,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 172,175 전일가 270,000 2018.10.12 15:30장중(20분지연) close

SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 현재가 270,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 172,175 전일가 270,000 2018.10.12 15:30장중(20분지연) close 김 센터장은

AI 분야 전문 인력을 대상으로 채용 상담도 진행했다.

SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 현재가 270,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 172,175 전일가 270,000 2018.10.12 15:30장중(20분지연) close

SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 현재가 270,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 172,175 전일가 270,000 2018.10.12 15:30장중(20분지연) close

SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 현재가 270,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 172,175 전일가 270,000 2018.10.12 15:30장중(20분지연) close

SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 현재가 270,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 172,175 전일가 270,000 2018.10.12 15:30장중(20분지연) close

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr









[아시아경제 황준호 기자]이 인공지능(AI) 인재 영입 위해 태평양 건넜다은 13일(현지시간) 미국 시애틀 지역 한인 IT 전문가들의 모임인 '창발(창의와 발명)' 주최 '2018 창발 컨퍼런스'에 참여했다.이번 컨퍼런스는 워싱턴주 시애틀에서 200여명의 IT 분야 종사자와 학생들이 모인 가운데 진행됐다.은 챔피언 스폰서로 참여했다. AI 사업과 개발을 총괄하는 김윤 AI센터장은 직접 AI 인재 영입을 목표로 이 자리에 참석했다.‘창발’은 지난 2014년 발족한 북미 지역의 대표 한인 IT 비영리단체다. 다양한 IT 분야 전문가들이 모여 세미나와 컨퍼런스 등을 통해 정보를 교류하고 있다.창발의 현재 가입자는 500여명이다. 회원 가운데 30%가 아마존, 28%가 마이크로소프트에 근무하는 등 AI 분야 종사가 가능한 개발자들과 데이터 관련 종사자들이 밀집돼 있다.최근은 상시 AI 인재를 영입하고 있다.은 오는 12월 캐나다 몬트리올에서 열리는 머신러닝 분야 최대 글로벌 학술대회인 NIPS(Neural Information Processing Systems)에도 참가해 글로벌 AI 분야 전문 인력 채용에 나선다.김윤AI센터장은 "AI 분야 인재를 최대한 확보하는 것은의 미래 성장동력 확보와 직결되는 문제"라며 "최고의 AI 인재들을 채용해 보유 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 최선을 다해 지원할 것"이라고 밝혔다.

<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>