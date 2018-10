르노삼성, 'SM6·QM6 시승 이벤트' 개최

[아시아경제 김지희 기자] 르노삼성자동차는 SM6 프라임 출시를 기념해 오는 28일까지 '식스 인 더 시티(6ix in the CITY)' 전국 시승 이벤트를 실시한다고 14일 밝혔다.이번 시승 이벤트는 전국 르노삼성 217개 영업점에서 진행된다. 신규 모델인 SM6 프라임과 국내 중형 스포츠유틸리티차량(SUV) 가솔린 모델 판매 1위 'QM6 GDe' 등 다양한 SM6, QM6 모델을 경험할 수 있도록 마련됐다.참여를 원하는 고객은 르노삼성 홈페이지 또는 각 영업점에서 신청하면 된다. 시승 후 이달 28일까지 차량을 출고하는 고객에게는 추첨을 통해 푸짐한 경품이 제공된다. 하와이 2인 왕복 항공권과 힐튼 하와이언 빌리지 4박 숙박권으로 구성된 '하와이 4박6일 여행권'(1명)과 삼성전자의 의류청정기 ‘에어드레서’(3명)가 경품으로 마련됐다. 추첨 결과는 다음달 9일 르노삼성 홈페이지에 공지된다.김태준 르노삼성 영업본부장은 "이번 이벤트는 르노삼성의 대표 차종인 SM6와 QM6를 푸짐한 경품과 함께 시승할 수 있는 기회"라며 "이번 시승 이벤트 외에도 르노삼성가 10월에 제공 중인 파격적인 구매 혜택에 대해서도 많은 소비자들이 관심을 가져 주시길 바란다"고 말했다.10월 한 달 간 SM6 또는 QM6 구매 시 최대 300만원의 현금 지원이 제공된다. QM3는 200만원 현금 지원 또는 특정 컬러의 경우 최장 60개월 무이자 할부가 가능하다. 이밖에 온라인 구매상담과 출고 고객을 위한 '슈퍼 세일 페스타2' 특별 이벤트도 함께 진행되고 있다.

