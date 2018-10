빛나는 보석을 한 자리에서…16~31일 '주얼리 주간' 운영

[아시아경제 금보령 기자] 서울시는 16일부터 31일까지 '제3회 주얼리 주간'을 진행한다고 15일 밝혔다.주얼리 주간 동안 총 세 가지 행사가 열린다. 16~20일 동대문디자인플라자에서는 '2019 S/S 트레이드쇼 제너레이션넥스트 서울'이 준비됐다. 시가 지원한 주얼리 시제품 제작 사업을 통해 선정된 40개 업체의 200여개 주얼리 시제품을 선보이는 공동쇼룸은 물론 패션디자이너 100여개 브랜드와 아시아, 유럽 바이어들과의 미팅이 계획돼 있다.17일 페럼타워 3층에서는 세계 보석 유통시장 인사들이 모이는 '2018 서울 국제 주얼리 콘퍼런스'가 진행된다. 주제는 '새로운 기회를 위한 도전'이다. 세계 보석 유통의 거장인 마틴 라파포트(Martin Rapaport) 라파포트 그룹 회장, 아밀 삼문(Armil Sammoon) 사파이어 캐피탈 그룹 회장 등이 참석해 다이아몬드 산업의 최신 동향 및 아시아 유색보석 시장 트렌드에 대해 얘기한다.19일부터 31일까지는 50여개 업체가 참여하는 '반지위크 in 서울'이 개최된다. 주얼리는 비싸다는 선입견을 버릴 수 있도록 다양한 주얼리 제품을 파는 마켓 형태로 운영한다.이 외에도 제2회 주얼리 부문 소상공인 기능경진대회 등이 진행될 예정이다.

