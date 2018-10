[2018 국감]"라돈침대? 지하철역 출퇴근길이 더 위험"

[아시아경제 김봉수 기자] 서울시 지하철 역사 라돈 농도가 세계보건기구(WHO)가 정한 기준치를 초과하는 것으로 드러났다.14일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 바른미래당 신용현 의원의 서울시 국정감사 자료에 따르면, 2013년부터 2018년까지 지하철 역사 라돈 농도를 조사한 결과 농도가 WHO 기준인 100Bq/을 초과하는 곳이 매해 꾸준히 발견된 것으로 나타났다. 일부는 라돈농도가 WHO 기준의 2배가 넘는 경우도 발견됐다.WHO기준치를 초과한 곳은 2013년 4곳, 2014년 5곳, 2015년 3곳, 2016년 4곳, 2017년 2곳, 2018년 6곳으로 나타났다. 미국환경보호청(US EPA)의 라돈 농도 권고치인 74Bq/을 넘는 지하역사는 2013년 13곳, 2014년 14곳, 2015년 12곳, 2016년 9곳, 2017년 4곳, 2018년 11곳으로 조사됐다. 그러나 아직까지 서울시는 지하철역 300여곳에 대한 전수 조사 조차 하지 않았다.신 의원은 “라돈 침대를 쓰지 않는 국민들도, 언제든 출퇴근길에 1급 발암물질인 라돈에 장기간 노출될 수 있기 때문에 서울시는 지하역사에 대한 정밀한 라돈 농도 전수조사로, 라돈 공포에 시달리는 국민들에게 방사선 안전을 보장해야 한다” 주장했다.

