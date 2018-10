"IT 대형주의 매력 여전…실적 호조 지속될 것"

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 현재가 44,000 전일대비 900 등락률 +2.09% 거래량 12,640,906 전일가 43,100 2018.10.12 15:30장마감 close

삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 현재가 132,000 전일대비 7,000 등락률 +5.60% 거래량 2,083,832 전일가 125,000 2018.10.12 15:30장마감 close

삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 현재가 244,000 전일대비 17,000 등락률 +7.49% 거래량 516,051 전일가 227,000 2018.10.12 15:30장마감 close

LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 현재가 121,500 전일대비 3,500 등락률 +2.97% 거래량 247,837 전일가 118,000 2018.10.12 15:30장마감 close

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr









[아시아경제 조강욱 기자] IT 업종의 펀더멘탈이 여전히 양호하다는 전망이 제기됐다.박강호 대신증권 연구원은 13일 "와 SK하이닉스 등 반도체 중심으로 2018년 3분기, 4분기에 실적 호조가 지속될 것"이라고 전망했다.도 MLCC, 배터리, 카메라모듈 매출 증가로 하반기 실적은 컨센서스를 상회할 것으로 추정했다.최근 미국 시장의 약세 및 금리 상승 영향으로 IT 기업의 주가가 조정을 보였지만 4분기, 2019년 전방산업의 양호, 주요 제품의 기술 변화에 따른 가격 상승이 예상돼 우호적인 실적이 기대된다는 설명이다.이에 박 연구워은 "현 시점에서 IT 대형주의 차익실현은 이르다"고 진단했다. ?내년의 스마트폰 전략은 하드웨어 상향이다. 이미 2018년 4분기에 준프리미엄 모델인 갤럭시 A7에 트리플 카메라, 갤럭시 A9에 쿼드 카메라를 적용했다. 2019년 갤럭시S10에 트리플 카메라 및 디스플레이 지문인식 모듈을 신규로 채택할 것으로 예상돼 카메라모듈 부품의 가격 상승과 물량 증가에 힘입어 2019년 실적 개선이 예상됐다.원달러 환율도 2018년 1분기대비 상승한 점을 감안하면 2019년 휴대폰 부품 업체의 실적은 ▲의 스마트폰 하드웨어 상향으로 부품 가격 상승 ▲카메라모듈의 트리플, 쿼드 채택이 보급형에서 프리미엄 영역까지 확대 ▲원/달러 상승을 포함하면 2018년 대비 개선될 것으로 분석됐다.박 연구원은 "휴대폰 부품업체의 낙폭 과대 및 실적 개선에 초점을 맞춘 시점이 오고 있다"고 내다봤다.

