‘콜롬비아 간판스타’ 하메스, 방탄소년단 지민에 “생일 축하해”

바이에른 뮌헨의 에이스 하메스 로드리게스(27·콜롬비아)가 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 지민에게 생일축하 메시지를 남겨 화제다.바이에른 뮌헨은 13일(한국시각) 공식 SNS를 통해 “생일 축하해 지민. 하메스 로드리게스가 남김! (#HAPPYJIMINDAY from James Rodriguez!)”라는 글과 함께 방탄소년단 지민의 생일을 축하했다. 또한, 한글로 ‘#지민_널만나고_사소한건없었다’라는 해시태그도 함께 적어 훈훈함을 더했다.이와 함께 게재된 사진 속 하메스는 트레이닝 복을 입고 엄지를 치켜세우고 있다. 특히 그는 사진에 ‘Korea'라는 글귀를 새겨 넣어 눈길을 끈다.두 사람의 특별한 관계는 이전에도 화제가 된 바 있다. 하메스가 지난해 11월 평가전을 위해 방한했을 때도 방탄소년단 지민과 특별한 관계임을 암시하는 글이 게재된 바 있다. 당시 하메스가 출국하기 전 소속팀 뮌헨은 공식 SNS 계정을 통해 ‘그를 잘 부탁한다’라는 글과 함께 지민을 태그해 눈길을 끌었다.한편 하메스는 콜롬비아 대표팀에서 67경기에 출전해 22골을 터트린 간판스타다. 그는 포르투(포르투갈), 모나코 레알 마드리드(스페인), 바이에른 뮌헨(독일) 등 유럽 명문구단에서 활약하고 있다.

