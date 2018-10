[클릭 e종목]"도이치모터스, 올해보다 내년 더 좋다"

[아시아경제 고형광 기자] 하나금융투자는 13일에 대해 올해 실적도 좋지만 내년은 더 좋을 것으로 예상된며 투자의견 매수, 목표주가 9070원을 유지했다.이정기 하나금투 연구원은 이날 "도이치모터스의 주가는 BMW 화재 이슈에 따른 리콜 관련 논의가 제기된 올해 6월말부터 큰 폭 하락하며 현재 12개월 선행(Forward) 기준 PER 3.4배에 거래 중"이라며 "하지만 과거 아우디 디젤 게이트 사례 감안시 관련 딜러사들의 수익성은 오히려 좋았으며 신차 판매 부진에도 불구 리콜 시행에 따른 딜러사들의 AS부문 이익은 큰 폭 증가 예정이고 4분기부터는 BMW 3시리즈 재고 소진 및 BMW X5 풀체인지 출시 등에 따른 신차 매출의 반등까지 기대된다는 점을 감안하면 현 주가 수준은 과도한 우려에 기인한 것으로 저가 매수가 유효하다"고 판단했다.하나금투는 도이치모터스의 3분기 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 2565억원(YoY +11.0%), 160억원(YoY +272.4%)으로 사상 최대 실적을 시현할 것으로 예상했다. 이에 대해 이 연구원은 "3분기 도이치오토월드 추가 분양분 반영 및 BMW 화재 이슈에 따른 신차 매출 부진에도 불구 리콜 시행에 따른 AS 부문의 이익 증가에 기인한다"며 "3분기 도이치오토월드 분양수익은 96억원으로 추정되며 전 분기(12억원) 대비 큰 폭의 분양수익 증가는 3분기 중 두 차례 추가 분양에 따른 공사 시작 이후 3분기 말까지 진행된 공정률이 누적 인식되기 때문"이라고 설명했다.아울러 이 연구원은 "도이치모터스의 올해 연결기준 매출액 및 영업이익을 각각 1조1459억원(YoY +20.6%), 504억원(YoY +330.7%)으로 추정한다"며 "올해 연말 이후 지속적인 신차 출시가 예정돼 있고 2020년 초까지 도이치오토월드의 분양 수익 인식이 예정돼 있으며 향후 도이치오토월드 조성 이후에는 자체 운영 시설을 통해 기존 플랫폼과의 시너지를 통한 추가적 실적 기여가 가능하다는 점 등을 감안시 도이치모터스의 실적은 일회성이 아닌 구조적 성장으로 접근하는 것이 합리적"이라고 밝혔다.

