“셰니에르 에너지, 꾸준한 LNG 수요 증가로 실적 개선 이어갈 것”

[아시아경제 구은모 기자] 신한금융투자는 셰니에르 에너지(Cheniere Energy)에 대해 전세계 액화천연가스(LNG) 수요가 꾸준히 증가하며 중장기적인 판매 실적 개선세를 이어갈 것으로 전망했다.셰니에르 에너지는 미국 최대 규모 LNG 수출 사업자 중의 하나다. 주요 사업은 LNG 터미널 사업과 LNG·천연가스 마케팅 사업이다. 지난해 기준 일평균 4억입방피트의 물량을 수용할 수 있는 사빈패스 가스터미널과 연간 1800만톤의 LNG를 생산할 수 있는 4기의 사빈패스 액화시설(SPL)을 보유하고 있다.신한금융투자는 13일 셰니에르 에너지의 올해 3분기 매출액을 전년 동기 대비 20% 증가한 67억2000만달러로 추정했다. 같은 기간 영업이익은 37% 증가한 19억3000만달러로 전망했다. 허민호 신한금융투자 연구원은 “지난달 석유거래업체인 비톨(Vitol)과 15년간 주식매매계약(SPA)을 맺어 글로벌 LNG 수요 확대로 추가적인 SPA 계약이 기대된다”며 “올해만 총 4건의 장기 SPA 계약을 성사시키며 안정적인 수익창출이 가능해졌다”고 설명했다.향후 중국의 난방시즌 돌입과 글로벌 LNG 수요를 고려해 볼 때 실적 성장세에 대한 기대감은 여전히 유효하다는 평가다. 허 연구원은 “중국은 지난달 24일부터 미국산 LNG에 10%의 추가관세를 부과하기로 결정해 중국과의 SPA나 향후 LNG 수출에 대한 우려가 있다”고 말했다. 그러나 “중국은 의무인수(Take or Pay) 조항이 걸려 있어 LNG를 구매하지 않았을 경우, 해당하는 금액을 현금으로 지불해야하는 만큼 손실의 위험은 없다”고 설명했다.견조한 글로벌 LNG 수요로 판매 실적도 개선될 것이라는 전망이다. 올해부터 2020년까지 글로벌 LNG 수요는 각각 3억1000만톤, 3억4000만톤, 3억6000만톤으로 증가할 것으로 예상됐다. 허 연구원은 “청정에너지인 LNG에 대한 글로벌 수요 증가와 수요의 13%인 중국의 LNG 수입량 증가가 주요 원인으로 작용할 것”이라고 설명했다.실적 개선도 함께 이뤄져 올해 LNG 매출액은 29억6000만달러, 내년은 38억1000만달러, 2020년은 56억2000만달러로 추정했다. 또한 내년 3기의 액화시설이 완공되며 LNG 생산능력은 전년대비 75% 증가한 3150만톤을 기록할 전망이다.

