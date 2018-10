페이스북 "지난달 해킹서 사용자 2900만명 개인정보 뚫렸다"

[아시아경제 뉴욕 김은별 특파원] 지난달 발생한 페이스북 네트워크 해킹 사건 당시 해커들이 거의 3000만명에 달하는 사용자 개인정보에 접근한 것으로 파악됐다.12일(현지시간) 페이스북은 해커들이 페이스북 네트워크에 침투,페이스북은 지난달 28일 해킹 사건 발표 당시 해커들이 '뷰 애즈'(View As) 기능에 침입했다고 밝힌 바 있다. '뷰 애즈'는 사용자가 자신의 계정이 다른 사용자들에게 어떻게 보이는지 미리보기 할 수 있는 기능을 말한다.페이스북은 개인정보가 뚫린 사용자 2900만 명 중 절반가량인 1400만 명의 경우 이름, 전화번호, 이메일 주소 외에 연락처 정보, 성별, 종교, 최근 로그인 정보와 검색기록 등 더 민감한 정보가 해커들에게 노출됐다고 밝혔다. 나머지 사용자 1500만 명은 이름, 전화번호, 이메일 주소 세 가지만 노출됐다.페이스북은 해킹의 영향을 받은 모든 사용자의 액세스 토큰을 다시 설정(리셋)하고, 자신의 계정이 해킹 당했는지 확인할 수 있는 별도의 웹사이트를 가동했다.페이스북은 1주일 이내에 해킹당한 사용자들에게 개별적으로 메시지를 보낼 계획이다.페이스북의 가이 로젠 부사장은 블로그 포스트에 "해킹 사건은 연방수사국(FBI)에 의해 수사 중이다. 해킹 배후에 누가 있는지는 말할 단계가 아니다"라면서 "우리는 이번 공격을 감행한 해킹 그룹이 다른 방식으로 페이스북을 이용했는지도 알아보고 있다"라고 말했다.페이스북은 이번 사건 조사와 관련해 미 연방거래위원회(FTC), 아일랜드 데이터보호위원회(IDPC) 등과 공조하고 있다고 말했다.

