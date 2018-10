[뉴욕마감]IT기술주 상승에 반등…다우 1.15%↑

[아시아경제 뉴욕 김은별 특파원] 12일(현지시간) 뉴욕증시는 IT 기술주들이 반등하면서 올랐다.이날 다우존스산업평균지수는 전일대비기술주가 주가 상승을 이끌었고, 금융권 3분기 실적 발표가 본격화된 가운데 관련 종목도 오름세를 나타냈다. 비자는 4.7% 오르면서 다우지수 상승을 이끌었다. 애플이 4% 가량 오른 것을 포함해 마이크로소프트와 구글이 각각 3% 이상 상승하는 등 IT 섹터의 강세가 두드러졌다. 아마존도 4% 이상 상승했다.급등세를 이어가던 미 국채 수익률이 다소 안정되는 모습을 보인 것이 주가를 반등시킨 요인이다. 이날 10년물 미 국채 수익률은 3.15% 선에서 보합권 등락을 보이면서 다소 안정된 모습이었다.하지만 아직 월가의 국채금리 급등발 주가하락에 대한 우려는 가시지 않는 모습이다. 이날 제이미 다이먼 JP모간 최고경영자는 CNBC와 인터뷰에서 10년물 국채 수익률이 4.0%까지 뛸 가능성에 무게를 실었고, 월스트리트저널(WSJ)이 실시한 조사에서 월가 이코노미스트는 12월과 함께 내년 최대 네 차례의 금리인상을 점쳤다.그간 미 증시 급락때마다 바닥을 받쳐주던 기업들의 실적에 대한 기대도 그리 높지 않다.기업 이익 성장이 꺾이는 모습이 확인될 경우 금리 상승과 맞물려 밸류에이션 논란이 확산될 전망이다.경제 지표는 혼조세를 보였다. 9월 수입 물가 지수가 0.5% 상승했고, 소비자신뢰지수는 99를 기록해 시장 예상치인 100.6에 못 미쳤다.국제유가는 사흘만에 반등했다. 이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 11월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 0.37달러(0.5%) 상승한 71.34달러에 거래를 마쳤다. 그러나 여전히 주간으로는 4% 하락률을 기록했다.런던 선물거래소(ICE)의 12월물 브렌트유도 오후 3시 30분 현재 배럴당 0.35달러(0.44%) 오른 80.61달러에 거래되고 있다.이날 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금은 전날보다 온스당 5.60달러(0.5%) 하락한 1222달러에 마감했다. 이번 주 주간으로는 1.4% 상승률을 나타냈다달러화가 강세를 보이면서 금값에 하락 재료로 작용했다는 분석이 나온다.

