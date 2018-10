[양낙규의 Defence Club]북 전방포 일시공격하면 서울 30% 피해

[아시아경제 양낙규 기자]군사분계선(MDL) 인근 북측지역에는 1000여 문의 각종 포가 배치되어 있는데 이 중 사거리 54㎞의 170mm 자주포 6개 대대와 사거리 60㎞의 240mm 방사포 10여 개 대대 330여 문이 서울과 수도권을 직접 겨냥하는 것으로 평가됐다.합동참모본부는 올해 국정감사 업무보고에서 "170㎜ 자주포는 분당 2발을, 240㎜ 방사포는 분당 40여 발을 각각 발사할 수 있다. 330여 문이 동시에 포문을 열면 1시간당 2만5000여 발이 날아와 서울시 전체 면적의 3분의 1가량이 피해를 볼 수 있다"고 밝혔다.우리 군은 장사정포 갱도 진지 파괴를 위해 전술지대지 유도무기(KTSSMㆍKorea Tactical Surface to Surface Missile) 전력화도 추진하고 있다고 밝혔다. 지난해 10월에는 국방과학연구소(ADD)가 개전 초 수도권에 가장 위협적인 존재인 북한의 '장사정포 킬러'로 불리는 전술지대지유도탄(KTSSM)이 시험발사에 성공하기도 했다.KTSSM은 개전초 북한의 170밀리 자주포, 240밀리 방사포 갱도타격, 스커드미사일 고정기반시설, 300밀리방사포 갱도타격용으로 개발 중이다. 고정형과 이동형 발사대로 종류가 나뉜다. 시험발사를 계속하고 있는 KTSSM은 조만간 전력화돼 육군에 실전배치될 것으로 보인다. KTSSM은 육군의 '현무2'와 '현무4'(가칭) 미사일과 함께 전천후ㆍ초정밀ㆍ고위력 미사일 3종 가운데 하나로 우리 군의 전략무기다.KTSSM 배치에도 불구하고 북측 지역에 대한 감시가 약해졌다는 지적도 제기된다. 지난달 체결된 남북 군사 합의로 육군 전방 부대의 무인항공기(UAV)들이 사실상 무용지물 상태에 빠졌다는 것이다.국회 국방위원회 소속 바른미래당 김중로 의원은 합동참모본부로부터 제출받은 자료를 바탕으로 지난달 19일 체결된 남북군사분야 합의서가 발효되면 육군 군단급 이하 무인기로는 대북 감시태세가 사실상 불가능해진다고 강조했다.현재 우리 육군은 군단급 정찰용 무인기와 대대급 무인기를 공중감시자산으로 활용하고 있다. 남북은 지난달 군사분계선(MDL)으로부터 서부 10㎞, 동부 15㎞의 무인기 비행금지구역을 설정해 적용하기로 합의했다. 이런 비행금지구역은 내달 1일부터 적용될 예정이다.김 의원은 이와 관련해 해당 장비들은 탐지거리가 수백m에서 수 킬로미터로 짧아 설정된 비행금지구역을 적용하면 사실상 북측 지역에 대한 감시 임무가 불가능하다고 지적했다. 일각에서는 공군의 공중감시자산을 활용하는 방안을 언급하고 있지만, 육군과 공군은 주요 감시 표적 자체가 다르고 정찰 방법도 정지사진(육군)과 영상(공군)으로 서로 차이가 있는 것으로 전해졌다.김 의원은 "육군의 전방 부대가 공군 감시 장비의 정찰 정보를 수령해 활용하려면 시차가 발생해 북측 동태의 실시간 확인은 사실상 불가능하다"고 주장했다.

