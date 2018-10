[아시아경제 국제부 기자] 11일 유럽증시는 장 초반 일제히 하락세를 나타냈다. 미국 국채금리 상승과 IT 기업 실적 악화 우려 등의 영향으로 전날 미국 증시가 급락한 데 따른 영향이다.이날 장 초반 영국 FTSE 100 지수는 전 거래일 대비 1.44% 내린 7042.59를, 프랑스 CAC 40 지수와 독일 DAX 지수도 각각 1%대 하락한 5130.40, 1만1570.12를 나타내고 있다. 이탈리아의 FTSE MIB 지수는 1.51% 밀린 1만9421.29를 기록중이다.

