WHO 기준으로 바꾸면 한국인 비만 유병률 35.5%→5.5%로 '뚝'

18.5~24.5

낮은 비만기준이 적용되는 것은 특정 업종의 이해관계를 지키는 것 외에 국민들의 보건향상과 건강을 위해 큰 도움이 되지 않는다"면서 "세계적인 추세를 감안해 우리나라의 경우도 질병위험과 사망위험이 동시에 높아지는 수준으로 비만기준을 상향 변화할 필요가 있다"고 강조했다.

박혜정 기자 parky@asiae.co.kr









[아시아경제 박혜정 기자]경제협력개발기구(OECD) 회원국 등 대부분 외국에서 사용하는 세계보건기구(WHO)의 비만 기준을 적용하면 한국의 비만 유병률이 5.5%에 불과한 것으로 나타났다. WHO 보다 낮게 책정된 국내 비만 기준을 바꿔야 한다는 지적이다.11일 국회 보건복지위원회 소속 남인순 더불어민주당 의원이 보건복지부의 자료를 분석한 결과에 따르면, 우리나라는 지난 2000년 제정된 아시아·태평양 지역 비만 기준을 쓰고 있다. 이는 WHO 기준과는 다르다.OECD 국가를 비롯한 대부분의 나라에서는 WHO 기준에 따라 체질량지수(체중을 키의 제곱으로 나눈 수치인 BMI) 25㎏/㎡ 이하를 정상으로 본다. 하지만 우리나라는 23㎏/㎡ 이하를 정상으로 분류한다.우리나라는 체질량지수 25~29.9㎏/㎡가 비만, 30㎏/㎡이상이면 고도비만으로 보는 반면, 서구에서는 체질량지수 25~29.9㎏/㎡는 과체중으로, 30㎏/㎡이상은 단순 비만으로 분류한다. 국내 비만 기준이 WHO 기준보다 훨씬 낮게 책정된 것이다.때문에 국내 비만 기준인 체질량지수 25㎏/㎡으로 할 경우 비만유병률은 35.5%가 된다. 남자 41.8%, 여자 20.2%다. 그러나 WHO 기준인 체질량지구 30㎏/㎡으로 하면 비만유병률이 5.5%로 뚝 떨어진다. 남자는 5.9%, 여자는 5.2%로 현저하게 차이가 난다.세계 기준인 체질량지수 30㎏/㎡를 사용해 주요국간 15세 이상 비만 유병률을 비교해보면, 우리나라는 5.3%로 OECD 34개 회원국 중 일본(3.7%)을 제외하고는 가장 낮다. OECD 평균은 19.4%이며 미국 38.2%, 멕시코 33.3%, 영국 26.9% 등으로 높다.남인순 의원은 "우리나라가 사용하고 있는 아시아태평양 지역 비만기준은 국제적으로 비교하기에 부적절하다"고 지적했다.실제로 일본은 2014년 일본인간도크학회, 건강보험조합연합회에서 검진판정기준으로 체질량지수 정상기준을 남성 27.7㎏/㎡, 여성 26.1kg㎏/㎡로 정상범위를 넓혔다. 최근 한국인을 대상으로 한 연구결과에서도 50세 이하 여성을 제외하고 최적 체질량지수가㎏/㎡보다 높을 것이라고 제시됐다.비만으로 인한 우리 사회의 경제적 비용도 2006년 4조7654억원에서 2015년 9조1506억원으로 최근 10년새 2배 가까이 증가했다.남 의원은 "

<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>