美국채금리 상승세에 뭉칫돈 어디로…최대 채권ETF서 하루 2.3조 이탈

[아시아경제 조슬기나 기자] 미국 국채금리가 가파르게 치솟으며 포트폴리오 재편을 위한 투자자금 이탈현상도 확대되고 있다. 요동치는 증시와 환율에 불안감을 느낀 투자자들이 미 국채에 연동된 기존 투자자금부터 대기자금으로 돌리고 관망세에 나선 것이란 분석이 나온다. 미 종합채권지수를 따라가는 세계 최대 채권 상장지수펀드(EFT)의 경우 불과 하루동안 20억달러(약 2조3000억원)가 빠져 나갔다.10일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT) 등에 따르면 미 고등급채권의 대표 ETF 상품인 아이쉐어즈 코어 미국 채권 ETF(iShares Core US Aggregate Bond ETF, AGG)에서 전날 하루동안 20억달러 상당의 자금이 이탈한 것으로 파악됐다. 이는 2003년 해당 상품이 론칭한 이후 역대 최대 일일 기록이다.또한 글로벌 펀드리서치업체인 이머징마켓포트폴리오리서치(EPFR)는 지난 3일까지 14거래일 간 뮤추얼펀드와 ETF 상품 등에서 81억달러 이상 자금이 유출된 것으로 광범위하게 파악했다. 앞서 지난 주에는 세계 채권시장의 벤치마크인 블룸버그 바클레이즈 다중유니버스 지수가 급락하며 9000억달러(약 1026조원) 이상의 가치가 증발하기도 했다. 국채금리가 치솟자 기관투자자들을 중심으로 기존 채권을 보유했던 투자자들이 대응에 나선 셈이다.니코자산관리의 수석 글로벌전략 담당가인 존 베일은 "지난 주는 좋지 않았다"며 "지난 30년 이상 이어온 하락 추세에서 탈옥하는 것 같은 기분"이라고 평가했다. 다중유니버스 지수의 경우 도널드 트럼프 미 대통령이 당선된 2016년 대선 이후 가장 큰 폭으로 떨어졌고, 연간 기준으로도 2005년 이후 최악의 해를 기록하게 될 것으로 보인다. 올 들어 각국 중앙은행들의 긴축정책에 대비해 투자자들이 대응태세에 나서면서 증발된 가치만 2조5000억달러(약 2852조원) 이상이라고 FT는 덧붙였다.미국의 10년 만기 국채금리는 장중 3.24%까지 치솟는 등 임계치인 3.5%선을 눈앞에 두고 있다. 10년만기 금리는 한달 전만 해도 3% 미만이었다. 통화정책에 민감한 2년 만기물의 경우 2008년 이후 가장 높은 수준이다. 특히 미국의 금리인상, 트럼프 정부의 감세정책, 경기지표 호전 외에도 제롬 파월 의장을 비롯한 연방준비제도(Fed) 관계자들의 강경발언은 최근 국채금리를 끌어올리는 배경이 되고 있다. FT는 "투자심리는 여전히 긴장상태"라며 "금리가 자금흐름의 변수가 되고 있다"고 진단했다.미 국채금리가 3.5%선을 넘어설 경우 그간 빠져나온 대기자금은 물론, 증시 자금까지 우르르 채권으로 몰릴 것으로 보인다. 각국 증시는 물론, 환율에도 직격탄이 불가피하다. CNBC는 "증시가 확연히 나빠지면 채권은 다시 안전지대가 될 것"이라고 내다봤다. 블룸버그통신은 고수익 채권펀드를 중심으로 한 최근 자금이탈 사례를 언급하며 "금융시장에서 매도세가 확산되며 정크본드 투자자들이 긴장하고 있다"고 덧붙였다.

