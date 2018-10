한국후지제록스 복사기, 18년 연속 고객만족도 1위

[아시아경제 임온유 기자] 한국후지제록스가 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 ‘2018 한국산업의 고객만족도(KCSI)’ 조사에서 사무용 복합기(복사기) 부문 18년 연속 1위에 선정됐다고 11일 밝혔다.KCSI는 국내산업별 상품 및 서비스에 대한 소비자의 만족 정도를 나타내는 지표다. 이번 조사는 만 18세 이상 65세 미만의 소비자를 대상으로 일대일 면접을 진행했다.올해 한국후지제록스는 ‘전반적 만족도’와 ‘요소 만족도’를 묻는 질문에 경쟁사보다 크게 높은 점수를 받았다. 특히 소비자들의 구체적인 평가를 반영하는 요소 만족도에서 출력속도, 선명한 복사, 짧은 예열시간, 낮은 소음, 적은 잔고장, 조작의 편리성, 소모품 교체 용이성, A/S 만족 등 제품과 서비스 품질에 대한 부분의 점수가 높았다. 이는 지난 2001년 사무용 복합기(복사기) 부문이 개설된 이후 18년 동안 업계 선도 기업으로서 입지를 다져온 결과다.이 회사 관계자는 “한국후지제록스는 뛰어난 기술력과 견고하게 축적된 서비스를 바탕으로 국내에 스마트워크 업무환경을 제안하는 등 기업 내 업무 생산성 증진에 주력하고 있다”며 “특히 고객사의 경영과제를 해결하기 위해 지속적인 노력을 기울이며 차별화된 문서관리 서비스와 솔루션을 제공 중”이라고 말했다. 이어 “이번 성과는 영업 및 서비스 품질 향상을 위한 한국후지제록스의 지속적인 노력의 결실”이라고 자평했다.한국후지제록스 김현곤 사업본부장은 “업계 최초 18년 연속 고객만족도 1위 달성은 변함없이 고객과 신뢰를 지킨 결과로 의미가 남다르다”며 “앞으로 고객과 상생하는 비즈니스 파트너가 되기 위해 타사와 차별화된 고객 맞춤형 문서관리 서비스와 솔루션 제공에 더욱 집중할 계획이다”라고 말했다.

