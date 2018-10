[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)가 13일 오후 1시부터 4시까지 구청 3층 기획상황실에서 ‘작지만 큰 의미 담은 작은 결혼식 특강’을 개최한다.전문 웨딩플래너가 ▲하고 싶은 것 vs 생략 가능한 것 ▲우리 결혼식 얼마면 될까 ▲우리만의 결혼식 기획하기 등의 제목으로 유익한 정보를 제공하며 ‘화관 만들기 체험’도 진행한다.무료 행사로 선착순 30명을 모집하며 결혼을 준비하는 예비부부와 작은 결혼식에 관심 있는 누구나 수강 신청할 수 있다.서대문구는 비용이 많이 들고 정형화된 예식문화에서 벗어나 새롭게 탄생하는 부부가 중심이 되는 ‘작은 결혼식’을 지원하고 있다.작지만 의미 있는 결혼식을 위해 구는 결혼식을 할 수 있는 공간을 무료로 개방한다. 선별한 웨딩업체와 검소하고 실속 있는 결혼문화 형성을 위한 업무 협약도 맺었다.지금까지 구청 내 기획상황실과 안산(鞍山) 숲속쉼터 잔디마당 등에서 모두 6쌍의 작은 결혼식 커플이 탄생했다.이번 특강 수강이나 작은 결혼식 장소 대여 희망자는 서대문구청 여성가족과(3140-8350)로 신청하면 된다.

