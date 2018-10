데뷔 10주년을 맞은 가수 아이유가 신곡 ‘삐삐’를 공개했다.10일 오후 6시 아이유의 디지털 싱글 ‘삐삐(BBI BBI)’의 음원과 뮤직비디오가 공개됐다.‘삐삐’는 아이유가 데뷔 후 처음으로 선보이는 ‘얼터너티브 알앤비(alternative R&B)’ 곡으로, 아이유의 음색과 더불어 몽환적이고 유니크한 사운드를 담았다.아이유 본인이 직접 ‘삐삐’ 작사에 나섰으며 ‘레옹’, ‘팔레트’ 등을 작업한 작곡가 이종훈이 참여했다.아이유는 데뷔 10주년을 맞이해 신곡 발표 직후 콘서트 투어를 시작한다. 오는 10월 말 부산 공연을 시작으로 11월10일 광주, 17~18일 서울 올림픽공원 체조경기장(KSPO DOME)에서 ‘2018 아이유 10주년 투어 콘서트- 이 지금’을 개최할 예정이다.한편 지난 2008년 첫 미니앨범 ‘Lost and Found’를 발표하며 데뷔한 아이유는 이후 ‘잔소리’, ‘좋은 날’, ‘너랑 나’, ‘밤편지’, ‘금요일에 만나요’ 등의 히트곡을 보유하고 있다.

