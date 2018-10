그룹 소녀시대 출신 가수 유리가 10년 만에 첫 솔로 앨범을 낸 소감을 밝혔다.10일 방송된 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'에는 유리가 게스트로 출연했다.이날 유리는 "사실 다른 멤버들은 솔로곡을 일찍 발표했다"며 "나도 솔로곡을 10년 전부터 고민했다"고 밝혔다. 이어 "그만큼 우여곡절도 많았다"며 "오랫동안 기다렸기에 소중했다. 후련하다. 왜 이제 냈냐고 묻는 분들도 많은데 섣불리 냈으면 오히려 더 후회했을 것 같다"고 덧붙였다.한 청취자는 "유리의 솔로곡을 들으니까 유리의 고민이 느껴진다"고 말했다. 유리는 "맞다. 노래에도 고민이 묻어나나 보다"고 답했다.한편 유리는 지난 4일 첫 솔로 앨범 '더 퍼스트 신(The First Scene)'을 공개했다.

