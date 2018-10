가천대 '자랑스러운 가천인상' 시상…7명

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 가천대학교가 10일 '자랑스러운 가천인상' 시상식을 개최했다.이길여 가천대 총장은 이날 대학 가천관 교무회의실에서 열린 시상식에서 수상자 7명에게 상장을 전달하고 메달을 수여했다.자랑스러운 가천인상은 박애ㆍ봉사ㆍ애국의 대학 교육이념을 바탕으로 국제논문 게재, 국가고시 합격 및 국제 공모전 수상 등을 통해 학교의 위상을 드높인 학생에게 시상하는 상이다. 2013년 제정됐다. 시상식은 연 2회 열리며 수상자에게는 장학금 100만원이 지급된다.이날 자랑스러운 가천인상 수상자는 ▲한영훈(태권도전공4ㆍ자카르타-팔렘방 아시안게임 자유품새 남자단체전 금메달) ▲박재은(태권도전공1ㆍ여자 단체전 은메달) ▲정태연(기계공학3ㆍ2018 KSAE 대학생 자작자동차 대회 전기차부문 최우수상) ▲김민호(디자인4ㆍ독일 iF Design Talent Award 수상) ▲이승원(운동재활복지학과3ㆍ제21회 전국 청소년 차문화전ㆍ차예절 경연대회 대상) ▲오아름(융합의과학 박사과정ㆍ한국연구재단 2018 글로벌박사양성사업(GPF) 선정) ▲김군태(생명과학과 박사과정ㆍ한국연구재단 2018 글로벌박사양성사업(GPF) 선정) 등이다.이길여 가천대 총장은 "학생들이 자신의 전공 분야에서 놀라운 성과를 내고 있다"며 "지금까지의 성과에 만족하지 말고 더욱 힘차게 도전하는 가천인이 되어 달라"고 당부했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.