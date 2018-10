박성욱 SK하이닉스 부회장 "단순화·전사적 협업으로 최고기업 만들자"

[아시아경제 원다라 기자] 박성욱 SK하이닉스 부회장이 창립 35주년을 맞아 임직원들에게 '단순화'와 '전사적 협업'를 강조했다.박 부회장은 10일 창립기념사에서 "현재 반도체 산업은 과거와 차원이 다르게 복잡해지고 있다"며"기술과 시장이 예측 불가능하게 전개되는 이런 환경에 대응하려면 ‘단순화’에 초점을 맞춰야 한다"며 이같이 말했다.그는 "단순화는 개발 초기부터 유관 부서들이 적극 참여해 하나의 성공 목표를 지향하는 시스템에서 출발한다"면서 "문제가 발생했을때에도 관련 부서들이 공동으로 총력을 기울여야 한다"고 말했다.그는 "성공적으로 마친 M15 준공의 감동과 연말 M16 착공 준비, 우시 확장 FAB 역시 막바지 작업이 한창"이라면서 "이처럼 대규모 프로젝트가 동시에 추진되는 것은 우리 역사상 경험해 보지 못했던 가슴 벅찬 도전"이라고 말했다.박 부회장은 "SK하이닉스가 재무적 측면에서 세계적인 반열에 올라섰지만 진정한 'Best in Class'로 올라서기 위해선 기존의 일하는 방식과 전략 차원을 뛰어넘어 우리만의 시스템과 조직 문화 변화가 절실하다"고 당부했다.그러면서 "이러한 변화속에서 단위 조직 간 협업차원을 넘어 전사적 협업이 자연스럽고 당연한 SK하이닉스의 문화로 정착되어야 할 것"이라면서 "새로운 세대와 더불어 다양성을 존중하고 창의성을 북돋우는 ‘왁자지컬’ 문화가 SK하이닉스의 전통이자 경쟁력이 될 것"이라고 강조했다.한편 증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 SK하이닉스의 3분기 실적 가이던스(추정치)는 매출액 11조8020억원, 영업이익 6조2947억원으로 사상 최대 실적을 경신할 전망이다.

