방탄소년단 정국 발꿈치 부상…런던공연, 안무 없이 참여

그룹 방탄소년단의 정국이 발꿈치 부상을 입었다.오늘(10일) 새벽 소속사 빅히트엔터테인먼트는 공식 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "정국이 리허설 및 사운드체크를 마치고 공연장 안 대기실에서 몸을 풀던 중 발꿈치를 가구에 부딪혀 크게 찢어지는 부상을 당했다"고 알렸다.이어 "긴급히 의료진이 공연장으로 출동해 상처부위를 처치했다"며 "의료진은 큰 부상은 아니지만 부상 부위에 출혈 등이 발생할 수 있어 금일 공연에서 안무를 진행하면 안된다는 소견을 전달했다"고 설명했다.이에 정국은 공연에는 참석하지만 상처부위에 문제가 발생하지 않도록 의자에 앉아서 안무 없이 공연을 이어나갈 예정이다.소속사 측은 "기다려 주신 팬분들께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.방탄소년단은 지난 9월부터 LOVE YOURSELF 해외 투어 중이다. 최근 한국 가수 최초로 뉴욕 메츠 홈구장인 시티필드에서 성황리에 공연을 마쳤고 런던, 파리, 베를린 등 유럽 투어에 돌입한 상태다.

