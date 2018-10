이마트, 필리핀 사진 올리면 여행 보내준다

[아시아경제 지연진 기자]는 오프라인·온라인 방문 고객이 필리핀 휴양지 사진을 찍어 개인 인스타그램에 올리면 추첨을 통해 필리핀 휴양지 여행권을 제공하는 경품행사를 펼친다고 9일 밝혔다.행사 기간은 오는 11일부터 11월7일까지 4주간이다. 필리핀 휴양지 사진은오프라인 매장에서는 필리핀 과일코너 앞에서, 온라인몰에서는 필리핀 과일 상품 세부정보에서 찾을 수 있다. 이 사진을 지정 해시태그(#필리핀관광부, #필리핀여행, #, #가고싶은지역명-마닐라,세부,보홀,보라카이)와 함께 인스타그램에 올리면 되는 방식이다.와 필리핀 관광부는 총 25쌍을 추첨, 오는 12일에 발표하며 최대 3박 4일간의 세부, 보라카이 등 국내에서도 인기가 높은 필리핀 휴양지의 왕복 항공권과 호텔숙박권을 제공할 방침이다.(제세공과금 본인부담)이번 행사는와 필리핀 관광부·농림부가 함께 진행하는 행사로 필리핀산 열대과일을 소개하고,를 방문하는 고객에게 쇼핑의 재미와 혜택을 제공하기 위해 마련했다.이에 앞서는 지난 6월 필리핀 농림부와 함께 투자의향서(LOI·Letter of Intent)를 체결해 과일, 가공식품 등 다양한 필리핀산 상품을 할인 판매하는 프로모션인 ‘필리핀 푸드 페스티벌’을 연례화하는 것을 검토키로 했다.내 필리핀산 과일 매출은 연간 약 600억 규모다. 특히 필리핀산이 전체 매출의 70% 이상을 차지하는 바나나의 경우 수입과일 전체 중 매출 규모가 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 지난달까지 바나나는과일 전체 매출 중에서도 1위 사과, 2위 수박에 이어 세 번째로 높은 비중을 차지하고 있다.한편는 이번 이벤트 기간 각각 다른 필리핀 열대과일 상품을 할인하는 행사도 함께 진행할 계획이다. 오는 11일부터는 필리핀산 파파야(600g/500g내외, 5980원/4980원)와 다바오 바나나칩(450g, 7480원)을 기존 가격에서 최대 20% 할인 판매하며, 오는 18일부터는 파인애플을 10% 할인 판매할 계획이다.

