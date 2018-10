영국 가수 샘 스미스가 홍대 나들이에 나섰다.샘 스미스는 7일 자신의 인스타그램을 통해 홍대에서 여행 중인 모습을 공개했다. 9일 내한 공연을 앞두고 있는 샘 스미스는 최근 전용기를 통해 입국한 것으로 전해졌다.공개된 사진 속 샘 스미스는 홍대 거리를 거닐고 있는 모습이며, 특히 한국에서 타투를 받고 있는 모습으로 눈길을 끌었다.한편 샘 스미스는 최근 두 번째 정규앨범 ‘더 스릴 오브 잇 올(The Thrill of it all)’를 발매하고 아시아 투어에 나섰다.

