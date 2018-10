토즈 스터디센터, ‘10월엔 Fall in Study’ 프로모션 실시

‘토즈 스터디센터’가 유수의 교육 콘텐츠 업체들과 손잡고 ‘10월엔 Fall in Study’ 프로모션을 진행한다. 10월 한 달간 토즈의 이용객이라면 고등학생부터 성인까지 누구나 무료 모의고사부터, 인강 60% 할인, 무료 특강 등 다양한 혜택들을 누릴 수 있다.토즈 스터디센터는 이번 프로모션을 위해 일명 대치동 수학 학원으로 잘 알려진 ‘케이 튜터’, 이충권 스타 강사가 속해 있는 ‘제우스 에듀’, 65만명의 유료 고객을 확보한 성인 전용 인터넷 강의 기업 ‘박문각’ 등과 제휴해 알찬 교육 콘텐츠를 확보했다.중간고사가 끝나고 찬바람이 불기 시작하는 10월은 학습리듬이 끊기기 쉬운 시기다. 토즈는 이 기간 동안 본인의 실력을 점검하고 정비할 수 있는 우수한 교육 콘텐츠를 제공함으로써, 이용객들로 하여금 차별화된 학습 효과를 이끌어낸다는 전략이다.프로모션 기간중 ‘케이 튜터’가 토즈 전용으로 개발한 수학 모의고사와 2만원 상당의 제우스 에듀 영어 모의고사를 한달 간 총 4회 무료 제공한다. 또한, 스타 강사인 ‘제우스 에듀’ 이충권 강사의 해설강의를 60% 할인된 가격으로 제공한다. 공무원 및 공인 중개사 시험을 준비하고 있는 성인 고객이라면 회당 6천원에 제공되는 모의고사 문제와 해설 강의를 무료로 제공받을 수 있다.토즈 스터디센터의 김서현 마케팅 본부장은, “최고 공간 서비스에 검증된 교육 콘텐츠를 접목함으로써 고객들에게 단순한 학습 공간이 아닌 토탈 학습 솔루션을 제공하고자 이번 프로모션을 기획했다.”며 “앞으로도 토즈는 업계 1위의 위상을 바탕으로 유수의 교육 업체들과 장기적인 파트너쉽을 통해 토즈에서만 만나볼 수 있는 차별화된 교육 콘텐츠 및 프로그램을 지속적으로 제공해 나갈 계획”이라고 밝혔다.이번 프로모션에 대한 자세한 내용은 인근 토즈 스터디센터에 문의하거나 및 토즈 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 3개월 이상 장기 등록 고객을 위한 다양한 프로모션도 함께 마련되어 있다.한편, 토즈 스터디센터는 국내 최초로 2년간의 R&D를 통해 개개인의 학습유형에 맞는 5가지 유형의 공간 구성을 도입하고 자기주도학습을 위한 다양한 교육 콘텐츠를 지원, 독서실 시장의 새로운 패러다임을 제시했다는 평을 받고 있다. 2010년 오픈 이래 전국적으로 355개의 스터디센터를 운영하고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.