“고마워, 사랑하는 법 알려줘서” 방탄소년단, ‘팝 심장부’ 뉴욕 흔들었다…4만 ‘아미’ 한국어 떼창

6일(현지시간) 한국 가수 최초로 미국 스타디움 무대에 선 방탄소년단이 열정적인 공연을 선보이고 있다. 왼쪽부터 지민, RM, 뷔, 제이홉, 정국, 슈가, 진. 사진=빅히트엔터테인먼트 제공

6일(현지시간) 방탄소년단의 ‘러브 유어셀프’ 북미 투어 마지막 공연이 열린 미국 뉴욕의 시티필드가 경기장을 가득 채운 4만명의 팬들이 든 ‘아미밤’(응원봉)으로 빛나고 있다. 사진=빅히트엔터테인먼트 제공

방탄소년단 슈가.사진=방탄소년단 공식 트위터 캡처

방탄소년단 지민.사진= 방탄소년단 공식 트위터 캡처

방탄소년단 진.사진=방탄소년단 공식 트위터 캡처

방탄소년단 제이홉 .사진=방탄소년단 공식 트위터 캡처

사진=방탄소년단 IDOL 뮤비 캡처

사진=방탄소년단 IDOL 뮤비 캡처

[아시아경제 한승곤 기자] 그룹 방탄소년단이 한국 가수 최초로 미국 스타디움 공연을 성황리에 마쳤다.방탄소년단은 10월 6일(현지시간) 미국 뉴욕 시티필드에서 ‘LOVE YOURSELF’ 투어를 열고 경기장을 가득 메운 4만 팬들과 3시간 가까이 축제를 펼쳤다.이날 방탄소년단이 무대를 선보인 시티필드는 미국 메이저리그 뉴욕 메츠의 홈구장으로 폴 매카트니, 비욘세, 레이디 가가 등 팝스타 중에서도 손꼽히는 아티스트만 오른 곳이다.시티필드 일대에서는 방탄소년단의 무대를 기대하는 팬들의 모습으로 진풍경이 펼쳐졌다. 시티필드 입구에는 15,00여명의 팬들이 선착순 입장을 위해 공연 이틀 전부터 텐트를 치고 콘서트를 기다렸다.또 방탄소년단의 노래를 따라 부르는가 하면 단체 플래시몹을 선보이며 축제 분위기를 한껏 고조시켰다. 뉴욕 지하철 당국(NYCT)도 시티필드까지 운행하는 지하철을 추가 편성했다.이런 팬들의 뜨거운 열광에 방탄소년단은 열정적인 무대로 답했다. 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’의 타이틀곡 ‘IDOL’로 포문을 연 방탄소년단은 ‘DNA’, ‘FAKE LOVE’ 등 LOVE YOURSELF 시리즈의 곡들을 물론 ‘I NEED U’, ‘RUN’, ’MIC Drop’ 리믹스 버전 등 히트곡들을 열창, 공연 내내 지칠 줄 모르는 라이브 퍼포먼스와 무대 매너로 객석의 끊임없는 떼창과 환호를 이끌었다.방탄소년단은 “LA를 시작해 오늘 이곳이 북미 투어의 마지막 밤이다. 시티필드까지 오게 되다니 믿기지 않는다. 꿈꿔왔던 소중한 꿈 하나가 이루어졌다. '빌보드 200'에서의 두 번째 1위, 새 투어 시작, 유엔 연설, 미국에서의 첫 번째 스타디움 공연 등 정말 영광이다. 이 모든 것을 실현할 수 있게 해준 아미(ARMY) 여러분께 진심으로 감사드린다”고 밝혔다.또 공연을 마친 방탄소년단은 7일 공식 트위터 계정을 통해 팬들에게 고마움을 전했다. 슈가는 공연 직후 방탄소년단의 트위터 계정에 “고마워요 뉴욕”(thx new york!!)이라며 셀카를 공개했다.또 지민은 ‘고마워 우리 자신을 사랑하는 방법을 알려줘서’라고 쓰인 슬로건을 든 사진을 올렸다. 이 슬로건은 시티필드 공연에서 팬들이 방탄소년단을 향해 들었던 것으로, 지민은 사진과 함께 “이 말은 우리가 해주고 싶은 말일 거예요. 고마워요 아미”라며 팬들을 향한 고마움을 드러냈다.진도 “고마워요”(thank you)라고 쓴 짧은 메시지와 함께 ‘아미밤’(응원봉)을 들고 있는 셀카를 공개했다. 이어 제이홉도 “정말 고마워요. 여러분들은 나의 호프(HOPE)”라는 글을 올리면서 뉴욕 메츠 기념모자 등을 쓴 사진 세 장을 공개했다.한편, 방탄소년단은 지난달 5일 LA를 시작으로 오클랜드, 포트워스, 해밀턴, 뉴어크, 시카고를 거쳐 피날레를 이곳 뉴욕 시티필드에서 화려하게 장식하며, 한국 가수 최초 미국 스타디움 공연이라는 새로운 도전을 이뤘다. 오는 9일과 10일 영국 런던 오투 아레나(THE O2 ARENA)를 비롯해 네덜란드 암스테르담, 독일 베를린, 프랑스 파리 등 ‘LOVE YOURSELF’ 유럽 투어를 시작한다. LOVE YOURSELF 북미 투어는 15회 공연 22만명 좌석이 모두 조기 매진됐다.이런 가운데 방탄소년단의 ‘IDOL’ 뮤직비디오가 2억뷰를 돌파했다.방탄소년단의 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’의 타이틀곡인 ‘IDOL’ 뮤직비디오는 공개 43일만인 7일 오전 1시 13분께 조회수 2억건을 넘어섰다.‘IDOL’ 뮤직비디오는 열대 사바나 초원과 북청 사자놀이, 유로-아시안 건축 및 한국 전통 양식을 차용한 화려한 세트를 바탕으로 영상 시작부터 끝까지 신나고 흥겨운 축제 분위기를 이어간다. 여기에 서브 컬쳐의 그래픽 효과가 더해져 감각적이고 화려한 색감을 보여준다.이는 지난 7월 2억뷰를 돌파했던 ‘FAKE LOVE’(44일) 보다 앞선 기록으로 방탄소년단 뮤직비디오 조회수 자체 기록을 다시 한번 경신한 것이다.또 니키 미나즈가 피처링에 참여한 'IDOL (Feat. Nicki Minaj)' 뮤직비디오 조회수도 4122만뷰를 기록 중이다.이로써 방탄소년단은 5억뷰를 돌파한 ‘DNA’와 4억뷰를 돌파한 ‘불타오르네(FIRE)’, 3억뷰를 돌파한 ‘쩔어’, ‘피 땀 눈물’, ‘MIC Drop’ 리믹스, ‘FAKE LOVE’, 2억뷰를 돌파한 ‘낫 투데이(Not Today)‘, ‘Save ME’, ‘상남자’, ‘봄날’ 등과 함께 ‘IDOL’이 11번째로 2억뷰를 돌파하며, 한국 가수 최다 2억뷰 돌파 뮤직비디오를 보유하게 됐다.

