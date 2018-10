삼성, 전 세계인의 축제에 최신 모바일 기술 전파

[아시아경제 임온유 기자] 삼성전자가 6일(현지시간)부터 아르헨티나에서 개최되는 ‘2018 부에노스아이레스 청소년올림픽대회’에서 최신 모바일 기술을 활용한 다양한 활동을 통해 ‘불가능을 가능케 하라(Do What You Can’t)’는 정신을 전파한다. 삼성전자는 올림픽 무선 통신 및 컴퓨팅 장비 분야 공식 파트너다.우선 삼성전자는 부에노스아이레스 올림픽 파크와 아바스토몰에 ‘삼성 올림픽 쇼케이스’를 운영한다. ‘삼성 올림픽 쇼케이스’에서는 갤럭시 스마트폰과 ‘갤럭시 탭 S4’, ‘기어 아이콘X’ 등 최신 모바일 제품과 4D VR 체험을 통해 축구, 사이클, 카약, 조정 등 다양한 유스 올림픽 스포츠를 실감나게 즐길 수 있다.쇼케이스에서는 7종의 올림픽 핀도 여러 이벤트를 통해 제공한다. 올림픽 핀은 유스 올림픽의 공식 패턴과 휘날리는 깃발을 조합한 디자인에 아르헨티나의 랜드마크나 전통문화, 올림픽 관련 이미지를 담았다.삼성전자는 더 많은 올림픽 팬들이 유스 올림픽을 즐기며 올림픽 정신을 느낄 수 있도록 4개의 올림픽 파크와 경기장에 입장 가능하고, 1200여개의 문화 행사에 참여할 수 있는 ‘2018 부에노스아이레스 유스 올림픽 패스’를 아르헨티나 현지 ‘삼성 스토어’에서 무료로 제공한다. 삼성전자는 현재까지 약 60만장의 유스 올림픽 패스를 배포했다.토마스 바흐 IOC 위원장은 “삼성이 올림픽에서 진행하는 다양한 활동들은 올림픽의 즐거움을 배가시켜왔다”며 “이번 유스 올림픽 경기에서도 삼성을 통해 방문자들은 더욱 즐거운 올림픽 경험을 하게 될 것”이라고 말했다.삼성전자 글로벌마케팅센터장 이영희 부사장은 “이번 유스 올림픽을 통해 밀레니얼 세대가 무한한 가능성에 대한 공고한 믿음을 가질 수 있도록 ‘불가능을 카능케 하라’ 정신을 강조하게 됐다”며 “삼성의 혁신적인 기술을 바탕으로 유스 올림픽의 경험을 더욱 풍부하게 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

