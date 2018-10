SK이노베이션, 中에 전기차 배터리 핵심소재 생산거점 세운다

[아시아경제 권재희 기자]이 글로벌 최대 전기차 배터리 시장인 중국에 핵심소재 생산거점 건설에 나선다. 이는 SK이노베이션 소재사업의 첫 해외진출으로, 급 성장중인 중국 전기차 배터리 산업과의 협력적 발전에 기여할 것으로 전망된다.SK이노베이션은 7일 중국 장쑤성 창저우(常州·Changzhou)시에 리튬 이온 전지 분리막(LiBS·Lithium-ion Battery Separator), 세라믹 코팅 분리막(CCS·Ceramic Coated Separator) 생산공장을 신설한다고 밝혔다.SK이노베이션은 이번 투자 진행을 위해 100% 지분의 중국 내 법인 'SK hi-tech battery materials (Jiangsu) Co., Ltd.'를 설립했다.약 4000억원을 투자해 건설되는 이번 공장은 중국 창저우시 진탄구 경제개발구 내 4만4000여평 부지에 지어질 예정이다. 리튬이온전지분리막 생산설비 4기, 세라믹코팅분리막 생산설비 3기가 건설된다. SK이노베이션은 2019년 초 착공해 2020년 3분기 중 양산을 시작한다는 계획이다. 이 공장에서 생산되는 분리막 제품은 전기차 및 IT용 배터리 제조사에 공급될 예정이다.신설공장의 연간 생산량은 리튬 이온 전지 분리막 3억4000만㎡, 세라믹 코팅 분리막 1억3000만㎡ 규모다. 공장이 완공되면 SK이노베이션의 리튬 이온 전지 분리막 총 생산량은 연간 8억5000만㎡가 될 전망이다. 이 경우 습식 리튬 이온 전지 분리막 시장 점유율에서 2위를 기록하고 있는 SK이노베이션은 1위 기업과의 격차를 더 좁힐 수 있을 것으로 보인다.SK이노베이션 관계자는 "최근 글로벌 전기차 배터리 업체들의 유럽, 중국 등 대규모 증설과 안정적 수급을 원하는 고객사의 요구를 반영해 중국 지역 리튬 이온 전지 분리막 공장 건설을 결정했다"며 "세계 최고 수준의 리튬 이온 전지 분리막 기술을 가진 SK이노베이션의 중국 진출로 중국 전기차 배터리 수준도 한층 높아질 것"이라고 말했다.김준 SK이노베이션 사장은 "이번 투자를 통해 현재 세계 2위인 습식 분리막 시장점유율을 1위로 끌어올릴 수 있는 기반을 마련하게 됐다"며 "세계적인 기술력을 보유하고 있는 만큼 중국내 관련 사업과 다양한 협력방안을 마련해 나갈 것"이라고 말했다.한편 리튬이온전지분리막은 배터리의 양극과 음극 사이에서 안정성을 유지하고 출력을 높이는 핵심 소재로 SK이노베이션은 2004년 국내 최초이자 세계 3번째로 개발에 성공했다. 2011년에는 세계 최초로 세라믹 코팅 분리막 상업화에 성공한 바 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.