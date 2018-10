WHO "가열식 담배에도 일반담배와 동일한 규제 적용해야"

[아시아경제 국제부 기자] 세계보건기구(WHO) 담배규제기본협약(FCTC)에서 궐련형 전자담배(가열식 담배)에도 기존 담배와 동일한 규제를 적용해야 한다는 공감대가 형성됐다.가열식 담배에 대한 유해성 논란이 지속되고 있는 가운데 6일(현지시간) 제네바에서 폐막한 WHO 담배규제기본협약(FCTC) 제8차 당사국총회에서 가열식 담배에 일반담배와 동일한 규제를 해야 한다는 데 공감대가 형성됐다. FCTC는 보건 분야의 첫 국제협약으로 FCTC의 권고는 조약 가입국 담배 규제 정책에서 일종의 가이드라인 역할을 한다.베라 루이자 다 코스타 에 실바 FCTC 사무국장은 "담배가 다시 일반화돼서는 안된다"며 "담배회사들은 가열식 담배의 홍보를 위해성을 줄인 상품의 판매 전략인 듯 주장하는데 그들의 유일한 목적은 상품을 파는 것"이라고 말했다. 카르멘 오데라 FCTC 자문위원은 "가열식 담배가 기존 담배보다 덜 해롭지만, 전자담배보다는 유해하다"고 평가하면서 "장기간 축적된 데이터가 없어서 가열식 담배의 광고를 전면 허용하면 금연을 어렵게 만들 수 있다"고 우려했다.가열식 담배는 담뱃잎에 직접 불을 붙여 태우는 일반 궐련담배와 달리 전용기기를 통해 연초를 250~350도 고열로 가열해 배출물을 흡입하는 궐련형 전자담배를 말한다. 아직 가열식 담배의 배출물에서 나오는 유해물질에 대한 연구가 제대로 진행되지 않아 유해성 논란이 지속되고 있다.담배제조업체 필립모리스 인터내셔널의 모이라 질크리스트 부사장은 총회 기간 취재진에 "유해성을 줄인 담배의 잠재적 이익을 WHO가 완전히 인식하지 못하고 있다"며 담배를 끊지 못하는 사람들은 새로운 제품으로 바꿔야 한다고 주장했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.