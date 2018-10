노벨물리학상 수상자 '제라르 무루', 성차별 영상 논란

[아시아경제 김지희 기자] 55년 만에 처음으로 여성 수상자를 배출해 화제를 모은 올해 노벨물리학상이 논란에 휩싸였다. 공동수상자로 선정된 남성 연구자가 과거 출연한 홍보영상에서 여성 과학자들을 성적 대상으로 묘사했다는 비판이 일고 있기 때문이다.5일(현지시간) CNN방송은 올해 노벨물리학상 수상자 3명 가운데 한명인 제라르 무루가 이같은 비판을 받고 있다고 보도했다.논란이 된 영상은 제라르 무루가 자신이 속한 유럽 연구 협력단 'ELI'를 홍보하는 약 4분짜리 영상이다. 'ELI를 본 적이 있나요?(Have you seen ELI?)'라는 제목의 노래에 맞춰 연구자들이 춤을 추는 다소 코믹한 콘셉트의 해당 영상에는 여성 연구자들이 몸에 딱 붙는 민소매와 핫팬츠를 입고 등장하는 장면 등이 포함됐다. 영상에서 여성들은 민소매와 핫팬츠 위에 실험실 가운을 입고 무루 등 다른 남성 연구자들과 함께 춤을 추다 가운을 벗어 던진다.해당 영상물은 8년 전인 2010년 제작됐다. 그러나 최근 무루가 노벨물리학상을 수상한 뒤 독일 과학기자인 레오니트 슈나이더가 본인의 블로그에 이 영상을 올리면서 뒤늦게 도마에 올랐다.CNN방송에 따르면 이 기자는 블로그에 "이는 여성 과학자들이 연구 현장에서 실제 경험하는 일"이라며 "만약 노벨위원회가 이 영상물을 봤다면 무루가 수상할 수 있었을까"라고 적었다.논란이 커지자 무루도 성명을 통해 사과의 뜻을 밝혔다. 그는 "이 영상물은 ELI 프로젝트를 대중적으로 알리고 과학의 엄격한 이미지를 깨보자는 목적으로 만들어진 것"이라며 "과학계는 역할의 중요성만큼이나 성별과 무관하게 연구자 개개인의 중요성도 인식해야 한다"고 전했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.