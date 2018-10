‘이번엔 유럽’ 방탄소년단, 영국 유명 토크쇼 ‘더 그레이엄 노튼 쇼’ 출연

그룹 방탄소년단이 영국 유명 토크쇼인 ‘더 그레이엄 노튼 쇼(The Graham Norton Show)’에 출연한다.‘더 그레이엄 노튼 쇼’는 5일(현지시간) 방송과 공식 홈페이지를 통해 방탄소년단의 출연 소식을 전했다.‘더 그레이엄 노튼 쇼’는 배우 겸 코미디언인 그레이엄 노튼(Graham Norton)이 2007년부터 진행하는 영국 BBC 채널의 대표 프로그램으로, 세계적인 스타들이 출연하는 영국 최고의 심야 토크쇼이다.방탄소년단은 미국 유명 프로그램인 ‘아메리카 갓 탤런트(America’s Got Talent)’, ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)’, ‘굿모닝 아메리카(Good Morning America)’에 이어 영국 토크쇼 출연까지 확정하며 글로벌 인기를 입증하고 있다.한편, 방탄소년단이 출연하는 ‘더 그레이엄 노튼 쇼’는 오는 12일(현지시간)에 방송된다.

