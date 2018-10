LG전자 5G폰 "4G폰과는 전혀 다르다"

[아시아경제 황준호 기자] "는 비슷한 디자인을 가진 기존 스마트폰들과는 차별화 된 5G 스마트폰을 내놓을 것이다."내년 출시될의 5G폰에 대한 긍정적 전망이 제기됐다.스프린트의 5G 비즈니스 담당 부사장인 미쉬카 데한은 최근 IT매체인 모바일월드라이브와의 인터뷰를 통해 "당신은 이것이의 5G폰이라는 것을 바로 인식할 수 있을 것"이라며 "이것이5G폰의 특징"이라고 전했다. 그는"스프린트가 내년 상반기 일부 지역에서 5G 서비스를 내놓으면서 5G폰도 이용할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.황정환모바일커뮤니케이션(MC) 사업본부장(부사장)도 5G폰에 대한 자신감을 피력한 바 있다.그는 4일 가진 V40씽큐 공개 행사에서 5G폰이 13분기 연속 적자의 늪에 빠진 MC본부의 턴어라운드로 돌릴 상품으로 보고 있다고 설명했다. 그는 "북미시장에 내년 상반기 중 5G(세대) 단말기를 공급할 것이다. 폴더블폰도 준비 중이다. 흑자전환은 오는 2020년으로 예상한다"고 했다.하지만 이는 5G폰에 대한 발언 중 긍정적인 발언들에 속한다. 5G폰의 형태가 4G LTE만 못할 것이라는 분석이 많다. LTE보다 10배 빠른 전송속도와 초저지연성, 초연결 등의 특징을 담느라 폰이 커지거나 폰의 무게가 무거워질 것이라는 분석이다.미국 모토롤라가 출시한 '모토 Z3(MOTO Z3)'는 5G로 업그레이드할 수 있는 악세사리인 모토모드를 부착해야 5G망을 쓸 수 있다. 최근 퀄컴과 에릭슨은 5G장비와 모뎀 등을 시험하기 위한 테스트용 5G폰을 공개하기도 했는데, 그 크기가 어른이 한 손으로 들고 있기 힘들 정도였다. 이에 따라 미 IT 매체 벤쳐비트는 초기 5G폰 발표들을 모아 분석하면 "덩치만 큰 폰이 될 것"이라고 평하기도 했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.