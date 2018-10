그룹 슈퍼주니어 멤버 이특이 걸그룹 모모랜드 멤버 연우의 팬 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에 DM(다이렉트 메시지)을 보냈다.5일 한 연우의 팬 인스타그램 계정은 "Omg I can't believe(믿을 수 없어)"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.사진은 이특이 "연우야"라는 메시지를 보낸 메시지창의 캡처 이미지다. 일부 네티즌들은 이특이 연우의 팬 계정을 연우 계정으로 착각하고 보낸 것으로 추측했다.해당 팬 계정은 13만명 이상의 팔로워 수를 보유하고 있으며, 단순히 연우의 사진이나 동영상을 게재하는 활동을 한 것으로 보인다.한편 연우와 이특은 지난 3일 연제구 부산아시아드주경기장에서 열린 '2018 아시아송페스티벌'에서 함께 진행을 맡은 바 있다.

