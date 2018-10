외인 '셀 코리아'에 코스닥 뒷걸음질…낙폭 확대

[아시아경제 조호윤 기자]코스닥 지수가 외국인의 매도세에 낙폭을 키우고 있다.5일 오후 12시5분 현재 지수는 전 거래일 보다 15.74포인트(1.99%) 하락한 773.26을 기록 중이다. 4.06포인트 하락한 784.94로 출발한 이후 상승, 하락 반전하며 낙폭이 확대되고 있다.외국인의 '셀 코리아' 영향인 것으로 보인다. 외국인은 626억원 규모로 순매도 중이다. 반면 개인과 기관은 각각 566억원, 90억원 규모로 순매수하고 있다.전 업종 지수가 내림세다. 비금속, 기타서비스, 운송장비부품, 일반전기전자, IT(정보기술) 부품 ,제약, 출판매체 등이 2% 넘게 하락하고 있다.신한금융투자는 이날 오전 "코스닥 지수는 외인 매도세에 따른 바이오, IT 등 전 업종 약세에 -1%대 하락하고 있다"며 "코발트 가격 하락에 따른 소재가격 하향조정 우려에 2차전지 소재주가 약세를 보이고 있다"고 분석했다.시가총액 상위 종목 중에서는이 6.58% 내린 6만5300원에,은 4.73% 내린 9만700원에 거래되면서 지수를 끌어내리고 있다. 이외에도(-4.22%),(-3.28%),(-3.06%),(-2.31%),(-1.90%),(-0.53%) 등이 하락세다.반면는 1.49% 오른 56만5800원에 거래되고 있다. 이외에도가 오름세다.한편 이날 상승 종목은 170개, 하락 종목은 1057개, 보합 38개다. 상한가, 하한가 종목은 없다.

