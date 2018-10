한국타이어, 전기차 전용 타이어로 'IDEA 디자인 어워드' 수상

한국타이어의 2세대 전기차 전용 타이어 '키너지 AS ev'가 미국 'IDEA 디자인 어워드 2018' 자동차 운송부문에서 파이널리스트를 수상했다.(사진=한국타이어 제공)

[아시아경제 김지희 기자] 한국타이어는 미국 'IDEA 디자인 어워드 2018'에서 2세대 전기차 전용 타이어 '키너지 AS ev'가 자동차 운송부문 파이널리스트를 수상했다고 5일 밝혔다.한국타이어는 지난 2014년과 2015년, 2017년 IDEA 디자인 어워드에서 미래형 콘셉트 타이어로 각각 브론즈, 위너, 파이널리스트 등을 수상한 바 있다. 이번 키너지 AS ev가 파이널리스트를 수상하며 한국타이어에서 생산한 양산 타이어로는 최초 수상 기록을 이뤄냈다.이번에 수상한 키너지 AS ev는 전기차 모델에 최적화된 저소음 환경을 구현할 뿐만 아니라 초고성능 승용차용 타이어 수준의 승차감과 주행성능, 조종 안정성을 제공한다. 또 최적의 피치 배열을 통해 주행시 발생하는 특정 주파수의 소음을 억제시키는 등 다양한 소음 저감 기술을 적용했다. 전기차 전용 아라미드 하이브리드 보강벨트를 채택, 고속 주행에서 조종 안정성을 대폭 향상킨 점도 특징이다.한국타이어는 IDEA 디자인 어워드 2018 수상을 바탕으로 혁신적 디자인을 적극 발굴해 미래 타이어 산업 선도에 앞장설 계획이다.한편 IDEA 디자인 어워드는 미국 산업디자이너협회(IDSA)가 주관하는 세계 최고 권위의 디자인 공모전으로 'iF 디자인 어워드', '레드닷 디자인 어워드'와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다. 디자인 혁신성, 사용자 경험과 혜택, 사회적 책임, 심미성 등을 종합적으로 평가한다.

