르노삼성, 2018 컨슈머인사이트 조사서 '판매·AS 만족도' 1위

르노삼성자동차가 올해 컨슈머인사이트 자동차 기획조사에서 판매서비스 만족도(SSQ)와 AS 만족도(CSQ) 등 2개 항목에서 1위를 차지했다.(사진=르노삼성차 제공)

르노삼성은 르노 그룹의 공인 기술자격 제도인 일반 수리 전문가와 사고 수리 전문가 교육 과정을 운영해 고급 정비 인력을 양성하는 등 서비스 품질 강화에 노력하고 있다. 최근에는 르노삼성 브랜드 차량 고객을 위한 멤버십 차량관리 애플리케이션 '마이 르노삼성'을 출시하며 고객 맞춤형 서비스와 디지털 강화 서비스를 전개하고 있다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr









[아시아경제 김지희 기자] 르노삼성자동차는 2018년 컨슈머인사이트 자동차 기획조사에서 판매서비스 만족도(SSQ)와 AS 만족도(CSQ) 등 2개 항목에서 1위를 차지했다고 5일 밝혔다. 컨슈머인사이트는 2001년부터 매년 7월 10만명의 자동차 소비자를 대상으로 자동차 연례기획조사를 진행하고 있다.르노삼성은 해당 조사가 시작된 이후 17년 연속으로 판매서비스 만족도 1위를 차지하는 기록을 달성했다. 판매서비스 만족도는 영업사원으로부터 제공받는 전문적인 차량 설명과 응대, 사후관리 등에 대한 고객들의 종합적인 평가가 반영된다.아울러 애프터서비스에 대한 고객 만족도를 평가하는 AS 만족도에서도 3년 연속 1위 자리를 지켰다. 르노삼성은 지난 17년 동안 이 항목에서 총 14회 1위를 차지했다.김태준 르노삼성자동차 영업본부장은 "르노삼성은 우수한 영업 인재 육성과 AS 서비스 강화를 위해 지속적인 혁신을 이뤄내고 있다"며 "지금의 성과에 만족하지 않고 2022년까지 중점과제인 '고객을 위한 가치 추구'를 위한 고객만족과 품질강화를 위해 더욱 노력할 것"이라고 말했다.

<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>