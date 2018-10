사진=카밀라 카베요 인스타그램











[아시아경제 온라인이슈팀]'하바나(Havana)' 열풍을 일으킨 가수 카밀라 카베요(Camila Cabello)가 매혹적인 사진으로 근황을 알렸다.카밀라 카베요는 최근 자신의 인스타그램에 'I bloom just for you'라는 글과 함께 한장의 셀카를 올렸다. 사진 속 카밀라 카베요는 꽃잎은 휘감은 듯한 붉은 색 드레스를 입고 카메라를 응시하고 있다.한편, 카밀라 카베요는 미국 뉴욕 라디오시티 뮤직홀에서 열린 35회 MTV 비디오 뮤직 어워드(2018 MTV VMA)에서 주요 부문인 '올해의 아티스트상(Artist of the Year)'과 '올해의 비디오상(Video of the Year)'을 수상하며 팝 음악계 대세임을 입증했다.

