금감원, '레그테크 발전협의회' 출범…금융규제기술 선도

[아시아경제 권해영 기자] 금융감독원은 금융회사와 핀테크기업의 규제준수를 지원하는 '레그테크' 활성화를 위해 내·외부 전문가가 참여하는 '레그테크 발전협의회'를 출범한다.금감원은 5일 오후 유광열 수석부원장 주재로 '레그테크 발전협의회' 제 1차 회의를 개최한다. 레그테크(RegTech)는 규제(Regulation)와 기술(Technology)의 합성어로 IT 기술을 활용해 금융규제 준수 업무를 자동화·효율화하는 것을 뜻한다.이 협의회를 통해 금감원은 'MRR(Machine Readable Regulation·금융규제를 기계가 인식할 수 있는 언어로 변환)'의 구체적인 도입을 위한 파일럿 테스트를 추진한다. 금융회사가 MRR을 활용하면 사람 대신 컴퓨터가 금융관련 법규를 인식하고 규제준수 업무를 수행할 수 있게 된다. 금감원은 '전자금융거래법'상 업무보고서 규정에 대해 MRR 시범사업을 실시한 후 다른 금융관련법규로까지 단계적으로 확대한다는 계획이다.유 수석부원장은 "MRR 시범사업을 통해 금융회사와 핀테크기업의 규제준수 비용이 획기적으로 감소할 것"이라며 "보다 정확하고 효율적인 금융서비스 제공이 가능해져 금융소비자 보호에도 기여하게 될 것"이라고 말했다.아울러 금감원은 이 협의회가 금융회사·핀테크기업의 레그테크 활성화를 위해 감독당국과 유관기관·학계·업계·법조계 전문가 상호간의 창의적인 논의의 장이 될 수 있도록 할 전망이다.유 수석부원장은 "이 협의회를 통해 MRR사업 확대, 레그테크 전문업체 육성 및 금융회사 내부통제의 레그테크 활용방안 등 다양한 레그테크 인프라를 구축하기 위한 논의를 지속해 나가겠다"며 "

