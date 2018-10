배우 클라라 / 사진=클라라 인스타그램 캡처

배우 클라라가 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 최근 자신이 출연한 영화 스틸컷을 공개했다.4일 클라라는 자신의 인스타그램 계정에 "내가 영화 속에서 100㎏이었을 때(When I was 100㎏ in the movie)"라는 글과 함께 영화 캐릭터로 분장한 사진을 게재했다.앞서 클라라가 출연한 중국 영화 '반자행동대'는 중국 국경절 연휴인 지난달 30일 개봉했다.해당 영화에서 클라라는 경비원 허준영(바오베이얼)의 아내 역을 맡았다.사진을 본 네티즌들은 "영화 '미녀는 괴로워' 같다", "대단한 분장" 등의 반응을 보였다.한편 클라라는 지난 2016년 개봉한 영화 '사도행자: 특별수사대'를 통해 중국 영화계에 데뷔했다.

