'신남방 교두보' 태국서 한국우수상품전…"한류·태류 잇는다"

[아시아경제 태국 전창관 객원기자] 한ㆍ태 수교 60주년 기념으로 다양한 분야의 학술 행사가 양국에서 교차 개최됨과 더불어 정부 차원의 외교적 교류가 확대되고 있는 가운데, 3일부터 5일까지 태국 방콕에서 '한국우수상품전'이 성황리에 열리고 있다.이번 상품엑스포는 가전, IT, 산업재, 화장품, 생활용품, 식품분야에 걸친 105개에 달하는 우수 중소·중견기업이 참가했다. 또한 LG전자, CJ오쇼핑, GS홈쇼핑, 현대홈쇼핑 등 태국 진출 대기업 4사도 함께 동반 참가했다. 태국을 비롯한 아세안 7개국과 인도, 중국 등지에서 초청한 1000여개사에 달하는 바이어들과도 현지 상담이 이루어지고 있다.이미 태국에 진출해 홈쇼핑 유통망을 장악하고 있는 CJ오쇼핑, GS홈쇼핑, 현대홈쇼핑 등 국내 홈쇼핑 3사는 이번 상품전을 통해 자사의 온ㆍ오프라인 유통망 확산에 힘을 기울이는 동시에 국내 중소·중견기업들의 태국 시장 진출을 적극 돕는 상생 마케팅을 펼치고 있다.특히, 태국의 양대 유통 대기업인 ‘CP ALL’과 ‘센트랄 그룹’이 이번 한국상품전 행사를 계기로 각각 자사의 1만1000개가 넘는 세븐일레븐 편의점, 마크로 등의 할인점 매장 그리고 대형 백화점 유통망을 통해 한국상품 판매비중 확대를 모색중이다.또한, 태국측에서도 일본과 중국 대비 아직은 상대적으로 미약한 자국의 EEC(동부경제회랑) 및 타일랜드4.0 정책 기조하의한ㆍ태 경제협력 제고 차원에서 BOI(태국 투자청)와 DITP(상무부 무역진흥실) 그리고 FTI(태국산업연맹)를 통해 전시회 기간중 직접 부스를 설치하고 참가 한국기업들에게 태국의 무역 및 투자환경 설명을 중심으로 한 비즈니스 기회를 소개하고 있다.권평오 KOTRA 사장은 “지난해 양국간 127억 달러의 교역량을 기록함으로써 한국은 태국의 10대 교역파트너 국가로서 자리매김하고 있다"며 "이를 지속적으로 성장케 할 다양한 분야의 400 개 기업이 태국에 진출해 있을 뿐 아니라, 양국간 방문 연간 합산 인적 교류가 230만명을 넘어서는 가운데 한류(韓流)와 더불어 태류(泰流)가 생성되고 있다"고 밝혔다.이어 태국에 대해 "일반 산업 및 생활용품 뿐 아니라 ‘스마트공장, 스마트팜, 핀테크, 에너지 신산업, 스마트시티, 드론, 미래 자동차, 바이오 헬스’ 등의 국내 8대 핵심 선도 산업의 수출과 투자 진출에 주효한 역할이 기대되는 국가"라고 강조하며 "이번 상품전을 계기로 더 한층 아세안 시장에 대한 우리 기업들의 원활한 진출을 위해 다각적인 지원을 펼치겠다”고 밝혔다.이 행사에 참가한 샘표식품의 송정엽 과장은 아세안 국가 진출 전략에 대해 “태국, 베트남, 필리핀 위주로 한류에 따른 한식 요식업 확대 관련한 장류와 편의식 매출이 신장중이고, 2019년 발효 예정인 인도네시아와 말레이시아의 할랄마크 의무화 움직임을 주시하며 이와 관련된 수출 전략을 준비하고 있다.”고 말했다.한편, 이번 ‘한국우수상품전’ 행사장에서는 KOTRA가 한국산업인력공단(이사장 김동만)과 공동으로 “KOTRA, 태국에서 ‘청년 일자리 확대’ 해답 찾는다” 라는 제하의 ‘태국 채용박람회’를 병행 개최해 청년 해외구직자 100 여명을 ‘라인, BJC중공업, 동부제철, 진에어, 락앤락, 탐앤탐스’ 등의 현지 진출 한국기업 과 ‘메리어트 호텔, 이스틴 그랜드 호텔’ 등 글로벌 20개사와 연결시키는 청년취업란 해소를 위한 리쿠르팅 박람회도 연계 개최된다.

