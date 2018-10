아모레퍼시픽미술관, 장민승 감독 '오버 데어' 부산국제영화제 상영

[아시아경제 박미주 기자]아모레퍼시픽미술관은 제작·지원한 장민승 감독의 예술 영화 '오버 데어'가 제23회 부산국제영화제 와이드 앵글 부문으로 오는 8일과 9일 시네마테크 부산에서 처음으로 상영된다고 4일 밝혔다.오버 데어는 제주 자연의 비경을 기록하고 널리 알리기 위해 아모레퍼시픽미술관에서 제작하고 지원한 장민승 감독의 예술 영화다. 2014년 아모레퍼시픽미술관이 제주도 오설록 티하우스 및 서광차밭 일대에서 개최한 전시 'apmap 2014 ? Between Waves'에 장민승 감독이 참여한 것이 계기가 돼 여러 해, 여러 계절의 다양한 제주 풍경을 내러티브 없는 순수 영상미로 기록한 영화를 제작하게 됐다.장민승 감독이 2015년 봄부터 약 1000일 동안 제주도를 오가며 촬영한 오버 데어는 감독 본인 스스로를 세상과 격리시키며 관찰하고 발견한 제주의 참다운 모습이 고스란히 담겨있다. 관광지로서 익숙한 제주의 풍경을 넘어 사람의 발길이 닿지 않는 곳에 존재하는 물길과 바위, 숲, 오름, 동굴 등의 모습을 카메라에 담았다. 순식간에 안개에 가려지고 또 안개가 걷히면서 드러나는 신비로운 풍경은 수많은 신이 존재하는 영험한 장소이자 하나의 거대한 생명으로서 제주를 찬찬히 그려낸다. 배경음악으로 삽입된 헝가리 부다페스트 오케스트라가 연주한 정재일 작가의 음악은 신비로운 정서와 분위기를 전달하며 깊은 울림을 자아낸다.한라산 국립공원 및 현지 다양한 전문가들의 조언을 통해 완성한 영화 오버 데어와 여러 사진은 기후변화로 인해 빠르게 사라지고 있는 한라산 고유 식생에 대한 기록으로써 시간이 지날수록 더욱 유의미한 가치를 지닐 것으로 기대한다고 아모레퍼시픽은 전했다. 아모레퍼시픽미술관은 제주 자연의 아름다움과 생태를 기록하기 위해 힘써왔으며 앞으로도 관련 활동과 노력에 관심을 지속할 예정이다.한편 아모레퍼시픽은 전통 차문화를 부흥시키기 위해 창업자 장원 서성환 선대회장이 제주의 한라산 남서쪽 도순 지역의 황무지를 녹차밭으로 개간하기 시작한 1979년 이래 오늘날까지 제주와 인연을 꾸준히 이어오고 있다. 아모레퍼시픽은 1980~1990년대를 지나며 서광차밭, 돌송이차밭, 한남차밭에 이르는 100만평 규모의 오설록 유기농 차밭을 일궜다. 2000년에는 자연주의 브랜드 ‘이니스프리’를 출시하는 등 제주의 아름다움을 전하기 시작했다. 2001년 개장한 차 전시관 ‘오설록 티 뮤지엄’, 2013년 문을 연 복합 차 문화 체험 공간 ‘오설록 티스톤’ 및 ‘이니스프리 제주 하우스’을 통해 제주가 가진 문화관광 가치를 재조명하는 계기를 마련하기도 했다.

