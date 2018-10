KDI "교육 통해 경제적 합리성 제고 가능"

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr









[아시아경제 이지은 기자] 교육을 통해 경제적 합리성이 제고될 수 있다는 연구결과가 나왔다.한국개발연구원(KDI) 국제정책대학원은 사이언스지에 수록된 'The Role of Education Interventions in Improving Economic Rationality' 논문에서 이같이 밝혔다고 5일 전했다.이 논문은 김현철 코넬대 교수, 최승주 서울대 교수와 김부열 KDI 국제정책대학원 교수 겸 KDI 겸임연구위원, Cristian Pop-Eleches 콜롬비아대 교수가 작성했다.사회과학 분야에서는 인간이 태어날 때부터 합리적 의사결정을 하는지, 혹은 교육을 통해 합리성이 향상될 수 있는지를 두고 오랜 기간 논쟁을 벌여 왔다.연구진은 아프리카 말라위 중등학교 9~10학년 여학생 2812명을 대상으로 2012~2013년 1년간 한국국제협력단(KOICA)과 아프리카미래재단의 교육 원조사업을 무작위 통제실험 방식으로 실시했고, 장학사업 종료 직후와 4년 뒤 학생들의 교육성과와 경제적 합리성을 측정했다. KOICA와 아프리카미래재단은 학생들에게 1년간 학비 전액을 지원했다.그 결과 교육지원 사업에 참여한 학생들의 교육성과지표가 향상됐고 경제적 합리성 점수 또한 대조군 학생들에 비해 1.3%포인트 높게 측정됐다. 교육의 효과가 더 컸던 9학년 학생들의 경우 경제적 합리성 점수가 3.3%포인트 증가하기도 했다. 이는 교육을 통해 개인의 합리적 의사결정 능력을 향상시킬 수 있음을 시사하는 것이다.KDI는 "이 논문은 교육을 통해 사람들의 합리적 의사결정 능력을 향상시켜 다양한 상황에서 보다 나은 선택으로 이끌 수 있음을 과학적으로 입증한 최초의 실험논문"이라며 "국내 무상원조사업의 효과성을 무작위통제 실험을 통해 과학적으로 입증한 영향평가 사례이기도 하다"고 밝혔다.

<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>