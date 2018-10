LG하우시스 지인 디아망 벽지 '2018 IDEA 디자인상' 수상

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr









[아시아경제 김혜원 기자] LG하우시스는 4일 미국 산업디자인협회(IDSA)가 주관하는 '2018 IDEA 디자인상'에서 '지인(Z:IN)벽지 디아망(DIAMANT)'이 홈(Home) 부문 수상작으로 선정됐다고 밝혔다.IDEA 디자인상은 'iF 디자인상', '레드닷 디자인상'과 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽히는 국제 디자인 공모전 중 하나로 디자인 혁신성, 사회적 책임, 사용자 경험 등을 기준으로 수상작을 선정한다.디아망은 기존 벽지 대비 제품 표면의 엠보싱 깊이가 두 배 더 깊어 섬세하면서도 입체적인 패턴 구현이 가능한 것은 물론 무게도 가벼워 시공 편의성을 높인 점이 디자인 혁신성 측면에서 높은 평가를 받았다고 LG하우시스는 설명했다.특히 피부에 닿는 벽지 표면에 옥수수 유래 성분을 적용해 '유럽섬유제품품질인증(Oeko-Tex)' 1등급(Baby Class)을 획득한 친환경성으로 사회적 책임 측면에서 좋은 점수를 받았다. 벽지 표면 강화 기술을 적용해 단단한 표면 질감을 구현, 긁힘에도 강한 내구성을 확보한 점도 사용자 경험 부문에서 우수한 점수를 받았다.LG하우시스는 2009년 출범 이후 올해까지 IDEA 디자인상, iF 디자인상, 레드닷 디자인상 등 해외 주요 디자인 어워드에서 총 52건의 수상작을 배출했다. 올해 상반기에는 사물인터넷(IoT) 기술을 접목한 창호 핸들인 '히든 디스플레이 핸들(Hidden Display Handle)'로 iF 디자인상을 수상한 바 있다.박성희 LG하우시스 디자인센터장(상무)은 "우수한 디자인 역량 확보는 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위한 필수 요소가 됐다"며 "앞으로도 고객의 기대를 뛰어넘는 디자인과 품질을 갖춘 제품을 지속적으로 선보여 국내외 인테리어 자재 시장에서 최고 수준의 제품 경쟁력을 확보해 가는 데 집중하겠다"고 말했다.

