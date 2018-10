한반도 분쟁시 美 GDP 성장률 1%로 뚝!

美 농업·자동차 부문 일자리 가장 큰 타격…두 부문에서만 약 4만5000개 일자리 사라져

미국 앨라배마주 몽고메리에 있는 현대자동차 앨라배마 공장(사진=현대자동차).

[아시아경제 이진수 선임기자] 한반도에서 분쟁이 발생하면 미국의 국내총생산(GDP) 성장률은 크게 줄 것이라는 분석이 나왔다.영국 경제주간지 '이코노미스트' 산하 경제분석 전문기관인 이코노미스트인텔리전스유닛(EIU)은 2일(현지시간) 공개한 '한반도 분쟁: 미국의 농업 및 자동차 부문 일자리에 미칠 영향(Conflict on the Korean Peninsula: Implications for jobs in the US agricultural and automotive sectors)'이라는 제목의 보고서에서 이처럼 밝혔다.EIU는 한반도에서 분쟁이 발생하면 미국의 실질 GDP 성장률이 1%로 뚝 떨어질 것이라고 내다봤다. 성장률 1%라면 글로벌 금융위기 당시인 2008~2009년 이래 가장 낮은 수치다. 미국의 올해 실질 GDP 성장률은 2.7%로 예상되고 있다.EIU는 한반도에서 분쟁이 일어나면 미국의 자동차ㆍ농업 부문 일자리가 크게 줄 것이라는 분석도 내놨다. 미국의 농업 수출 및 자동차 부품 수입에서 한국이 큰 비중을 차지하기 때문이다.보고서에 따르면 한반도에서 분쟁이 발생할 경우 미국 내 자동차 부문 일자리는 2만4581개, 농업 부문 일자리는 2만387개가 줄 것으로 추정된다. 두 부문에서만 약 4만5000개의 일자리가 사라지게 되는 것이다.한국은 6번째로 큰 미국의 농업 수출국이다. 게다가 미국에서 만들어지는 자동차의 부품을 수출하는 주요 교역국이다. EIU는 한국과 미국의 교역에 미국인의 일자리 40만6000개가 달려 있다고 분석했다.EIU는 한반도에서 분쟁이 발생할 경우 농업 부문 일자리 9261개가 감소하는 등 캘리포니아주의 타격이 가장 클 것으로 전망했다. 이어 텍사스주(3673개), 네브래스카주(3336개), 아이오와주(1935개) 순이다.자동차 부문의 일자리는 한국 자동차 제조업체가 몰려 있는 조지아주가 1만1254개로 가장 많이 줄게 된다. 이어 앨라배마주(6902개), 미시간주(6425개)도 큰 영향을 받을 것으로 조사됐다.

