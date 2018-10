공급사에 뇌물 받은 남북하나재단 전산팀장 대법서 징역형 확정

[아시아경제 이기민 기자] 공급사로부터 뇌물을 받아 챙긴 남북하나재단 전산팀장이 대법원에서 징역형을 확정받았다.대법원 2부(주심 조재연 대법관)는 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(뇌물)등 혐의로 기소된 류모(43)씨에게 징역 3년 6개월, 벌금 7000만원을 내린 원심을 확정했다고 3일 밝혔다.류씨는 2011년 9월부터 2016년 7월까지 재단의 IT 관련 용역이나 제품 구매 입찰에서 5개 업체가 계약을 수주할 수 있도록 도와주고 그 대가로 업체 관계자들로부터 총 1억2049만원을 받은 혐의로 기소됐다.류씨는 재단의 전자결재 등의 입찰에서 업체가 추천하는 사람을 입찰심사위원으로 선정하거나, 업체가 보유한 인증서를 제출할 것을 입찰 조건으로 뇌물을 건넨 업체에 편의를 봐준 것으로 검찰에서 조사됐다.류씨는 몇몇 업체에게 돈을 받은 적 있지만 무기한·무이자로 빌렸다면서, 지속적으로 범행을 저지른 것이 아니고 2015년에는 새로운 이유가 있어서 돈을 받았기 때문에 포괄일죄에 해당하지 않는다고 주장했다.1·2심은 “류씨는 공동피고인들로부터 뇌물로 받은 것에 해당될 뿐”이라며 “이를 무기한·무이자로 빌렸다고 볼 수 없다”고 판단했다.1·2심은 또 “류씨의 위 각 뇌물수수행위는 단일하고 계속된 범의 아래 동종의 범행을 일정기간 반복해 행했다”며 “그 피해법익도 동일한 경우에 해당한다”고 설명했다.이에 “각 범행을 통틀어 포괄일죄로 봐야 한다”며 “특경법상 뇌물죄를 적용해야 한다"고 봤다.대법원도 1·2심의 판단이 옳다고 봐 형을 그대로 확정했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.