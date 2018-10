[아시아경제 김철현 기자] 2018 노벨물리학상은 '레이저 물리학' 분야를 개척한 학자들에게 돌아갔다.스웨덴 왕립 과학 아카데미(The Royal Swedish Academy of Sciences) 노벨위원회는 2일(현지시간) 2018 노벨물리학상은 미국의 아서 애슈킨, 프랑스의 제라드 무루, 캐나다의 도나 스트릭랜드가 공동 수상했다고 발표했다.노벨위원회는 아서 애슈킨 미국 코넬대학교 물리학과 교수, 제라드 무루 프랑스 에콜폴리테크닉대 물리학과 교수, 도나 스트릭랜드 캐나다 워털루대학 물리학과 교수가 '레이저 물리학' 분야에서 획기적인 발명을 한 공로로 노벨물리학상 수상자로 결정됐다고 설명했다.노벨위원회는 "3명의 연구자가 레이저 물리학 분야에 대변혁을 가져왔다"면서 "선진 정밀기기가 탐험되지 않은 연구 분야와 여러 산업, 의학에 적용되는 새 지평을 열었다"고 밝혔다.특히 외신들은 스트릭랜드 교수의 수상과 관련해 1963년 이후 55년 만에 여성이 물리학 분야에서 노벨상을 수상하게 됐다고 소개했다. 무루 교수와 제자였던 스트릭랜드 교수는 '쳐프 펄스 증폭(CPA)'을 공동 개발했다. 남창희 광주과기원 교수는 이에 대해 "짧은 펄스로도 높은 출력을 낼 수 있는 새로운 레이저 증폭 방법을 개발한 것"이라며 "소규모 실험실에서도 레이저 증폭을 활용할 수 있는 길을 열었다"고 설명했다.

