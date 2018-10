[아시아경제 한진주 기자]은 뭄바이 시청(MCGM)이 발주한 뭄바이 남부 해안도로 2공구 건설공사 낙찰통지서(Letter Of Acceptance)를 접수했다고 2일 공시했다. 계약금액은 1458억원이며 이는 최근 매출액의 2.7%에 해당하는 액수다.

