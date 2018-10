눈앞의 성공보단 ‘사람 그리고 나눔’…한남대, ‘체인지메이커’ 육성 선언

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 눈앞에 놓인 당장의 이익과 성공 지 않고 주변 사람과 더불어 살아가는 법을 배우며 나눔을 실천하길 꿈꾸는 예비기업가들이 있다. 한남대 사회적경제 창업동아리에서 활동하는 학생들의 얘기다.한남대 사회적경제지원단은 2일 교내 56주년기념관에서 사회적경제 창업동아리 15개 팀 구성원들과 함께 ‘한남 체인지메이커 발대식’과 우수사례 발표회를 가졌다.발대식 전면에 선 이들 예비사업가들은 기업운영 목적을 단순히 이윤창출에 두지 않고 사회를 혁신, 공공의 문제를 해결하는 이른바 ‘체인지메이커’를 자처한다.일례로 그린디(대표 임은희 씨·영문3년)는 현재 농가와 협력해 낙과와 못난이 과일 등 상품성 없는 과일을 모아 쿠키, 건강식품 등으로 재가공해 판매하는 사업을 준비 중으로 내년 1월부터 판매를 본격화하면 수익의 일정 비율을 저소득 한부모 가정 등 소외계층에 기부할 계획이다.또 The Tree(대표 황주상 씨·사학과 및 기계공학과 다전공 4년)는 신체적 제한으로 여행이 자유롭지 못한 사람들을 위한 ‘가상현실 여행 플랫폼’을 개발하고 있으며 원더메이드(대표 강민경 씨·경영4년)는 우울증, 분노조절장애 등 정신적 어려움을 겪는 사람들이 스트레스를 해소하는 온·오프라인 캐릭터인형 제작 아이템 등을 개발했다.원더메이드 강민경 대표는 “정신질환을 앓고 있는 사람을 돕는 것이 기업 설립과 사업운영의 취지”라며 “사업을 통해 얻은 수익의 일부는 관련 기관에 기부하고 노인과 장애인 등 사회취약계층에게 캐릭터 관련 작업 일자리를 제공하는 방안을 구상 중”이라고 말했다.한남대는 이처럼 저마다의 독특한 아이템으로 사업화를 꿈꾸고 사회적기업을 꾸려가려는 학생들을 발굴해 지원할 방침이다.이날 발대식에 앞서 대전시교육청과 ‘사회적경제 지역인력 양성’을 위한 업무협약을 체결한 것도 같은 맥락에서 이뤄졌다. 양 기관은 협약을 토대로 사회적경제 학습교재 및 창업체험 교육과정 개발 등을 공동추진 하는데 합의했다.한남대는 지난 3월 대전·충청지역에선 최초로 사회적경제 지원단을 설립, 학생 및 교직원의 사회적기업 및 협동조합 설립을 지원하는 플랫폼을 구축해 운영하는 중이기도 하다.이덕훈 총장은 “현 시대에 대학은 사회혁신과 변화를 추구하는 체인지메이커 역할에 앞장 서야 하는 소임을 갖는다”며 “이러한 소임을 지켜내기 위해 한남대는 대학이 보유한 인적, 물적, 지적자산을 활용해 사회적경제 창업과 공유경제 가치를 구현할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.한편 발대식에는 설동호 대전시교육감, 중소벤처기업부 이상훈 소상공인정책실장, 대전시 한선희 과학경제국장, 이창구 대전경제통상진흥원장, Ashoka(세계 최대 사회적기업 네트워크) 권보경 컨설턴트, 장능인 대전사회적기업협의회장, 박찬종 대전정보문화산업진흥원장, 임종태 대전창조경제혁신센터장 등 사회적경제 관련 인사들이 대거 참석해 자리를 빛냈다.

