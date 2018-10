[IT칼럼] 인공지능의 민주화는 계속될까

'공개 소프트웨어' 덕분에 누구나 인공지능(AI)에 쉽게 접근할 수 있다. 기계학습과 딥러닝에 대한 깊은 지식이 없어도 공개된 소프트웨어 도구를 사용해 데이터를 학습시키면 쓸 만한(?) AI를 만들 수 있다. 물론 섬세한 조정이 필요하긴 하지만 'DIY(Do-It-Yourself) AI'라 부를 만하다.힘들여 개발한 소프트웨어를 왜 자발적으로 공개하는 것일까. 애초부터 공유할 목적으로 여럿이 데이터를 같이 만들기도 하고, 커다란 개발 프로젝트에는 불특정 다수의 개발자들이 공동으로 참여하는 경우도 있다. 지식 공유의 속도를 높이기 위해 인터넷상에 논문을 즉시 개방하는 것도 관행이 되고 있다. 그래서 상업적으로 운영되는 전문 학술지가 설 자리가 없어질 정도다.글로벌 AI 생태계에서는 공개와 공유가 대세다. 이런 AI 생태계 덕분에 연구 결과 재현이 100% 가능하고 빛의 속도로 기술의 전파도 가능해진다. 공개된 기술이 사회적 자산이 되고 사회적 자산이 풍부한 사회가 선진 사회가 되는 격이다.이는 AI의 민주화를 가능하게 한다. 오지에 있는 작은 회사라 할지라도 세계 최고의 AI 기술을 사용할 수 있는 것이다. 또 아무리 가난한 대학 교수라도 최신 연구 결과에 자신의 아이디어를 보탤 수 있다.그러나 이처럼 천국 같던 AI 생태계에 국제 정치의 어두운 그림자가 드리워지기 시작했다. 미국과 중국 간 무역 전쟁이 격화하는 가운데, 양국 갈등이 군사 분야로도 확산하는 양상이다. 이런 판국에 중국이 2030년까지 AI 1등 국가가 되겠다고 선언했다. 그리고 범국가적 차원에서 AI 기술 확보에 주력하고 있다.데이터의 양과 질이 AI의 성능과 능력을 결정짓기 때문에 인구 15억명, 인터넷 사용자 8억명을 확보하고 있는 중국이 미국에 뒤질 이유가 없다는 주장이다. 더구나 AI를 민과 군에서 공통으로 사용할 수 있는 범용 기술로 인식하고 연구개발(R&D)을 위한 막대한 투자를 감행하고 있다.국제 정치에서 한 국가의 위상이 핵 능력 보유 여부로 결정되는 것을 우리는 지금 똑똑히 보고 있다. 그러나 앞으로는 AI 능력 보유 여부가 더 큰 영향력을 미칠 것이다. 무기 체계에 탑재된 AI 수준이 그 국가의 국방력을 결정할 것이기 때문이다.중국이 AI로 치고 나오자 미국의 경계심이 발동하기 시작했다. 더구나 실리콘 밸리의 IT 회사 직원들이 국방성에 AI 기술을 제공하는 것을 반대하는 움직임을 보이자 우려감이 더 커졌다. 국무부 장관을 지낸 헨리 키신저는 직접 중국을 지칭하지는 않았지만 민주주의가 정착되지 않은 나라에서 AI 기술을 확보하는 것에 심각한 우려를 나타냈다.이런 분위기 속에서 AI 공개 생태계는 논란의 대상이 된다. AI 민주화를 지지하는 개발자들은 실리콘 밸리의 히피들이라고 비하당한다. 또 국가 안보 이슈에 무지하다는 비아냥거림도 듣는다. 이런 배경 속에 중국인에 대한 미국 대학 유학 비자를 조이기 시작했다는 소문도 돈다.AI 후진국인 대한민국은 이런 국제 정세 속에서 어떻게 대응해야 할 것인가. AI를 연구하는 과학자는 물론 경험 있는 엔지니어도 부족한 우리 실정에 AI 민주화는 앞선 기술을 확보할 수 있는 좋은 기회였기 때문에 걱정이 크다.이제 우리도 남의 기술 공개에 기댈 것이 아니라 우리만의 기초ㆍ기반 기술을 확보할 필요가 있다. 이를 위해 대학, 국가 연구소, 기업의 역할 분담과 협조 체제를 국정 운영 차원에서 깊이 있게 고려해야 할 것이다.김진형 인공지능연구원장ㆍKAIST 명예교수

