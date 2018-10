"北 완전 비핵화 보다 핵 억제가 중요" 달라지는 美 보수 시선

[아시아경제 백종민 외교안보담당 선임기자] 북ㆍ미간 비핵화 협상이 새로운 국면으로 접어드는 가운데 미국 보수진영에서 북한과의 비핵화 협상 눈높이를 낮춰야 한다는 의견이 나왔다. 미국 국민들도 북한과의 협상을 지지한다는 쪽으로 돌아서고 있다.미국 보수성향 외교안보 전문매체인 내셔널인터레스트(NI)는 1일(현지시간) 핵 억제를 위해 미국과 북한이 노력해야 한다는 내용의 기고문을 실었다.이 기고문은 이스라엘 핵 전문가인 루이스 르네 베레스 퍼듀대학교 국제법 명예교수가 작성했다. 베레스 교수는 김정은 북한 국무위원장이 핵을 완전히 포기하지 않을 것이라며 도널드 트럼프 미국 대통령의 목표는 핵 억지를 위한 조건을 만드는 데 초점을 맞춰야 한다고 주장했다.베레스 교수는 미국과 북한이 안정적인 핵 억제 체제를 만드는 게 급선무라고 했다. 북한의 비핵화를 기대하거나 미국이 선제 공격을 고려하는 것 자체가 무모한 짓이라고 판단했다. 오히려 북ㆍ미간 상호 핵 중단이 현실적이면서 무난한 방향이라고 제시했다.그는 미국이 북한에게 '전부 아니면 전무(all or nothing)' 식의 협상 전략을 적용한다면 천박한 외교 전략일 뿐이라고 강조했다. 미국의 선제공격을 자기 방어라고 표현 하는 것도 엄청난 희생이 동반되는 공격이 합법적이라고 주장할 수 없다고 했다.베레스 교수는 과거에도 이스라엘과 이란 핵개발에 대해 연구하며 핵 억제 보다는 전쟁을 막는게 더 중요하다는 주장을 펼쳤었다.베레스 교수의 주장대로 북한의 완전한 비핵화가 아닌 핵과 미사일 실험 중단만으로도 미국인들이 북한을 위협으로 간주하는 시각이 줄고 있다는 조사 결과도 나왔다.미국 시카고국제문제협의회(CCGA)가 지난 7월12일부터 31일까지 미국인 2046명을 대상으로 조사한 결과 답변자의 59%가 북한이 미국의 중대한 위협이라고 간주했다. 이는 전년도 75% 대비 16% 포인트나 줄어 든 수치다. 응답자의 77%는 북한이 핵을 포기할 경우 북ㆍ미 수교를 지지한다고 했다.칼 프리드호프 CCGA 연구원은 "미국인들은 북한이 핵과 미사일 실험에 나서지 않으면 북한을 위협으로 간주하는 시각이 줄어든다"고 설명했다.

