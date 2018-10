AR 렌즈 솔루션 개발사 '레티널', 40억 투자 유치

[아시아경제 한진주 기자] 증강현실 렌즈 솔루션을 개발하는 레티널이 40억원의 투자를 유치했다.2일 레티널은 카카오벤처스·DSC인베스트먼트·코리아에셋증권·네이버·플래티넘기술투자로부터 시리즈A 투자를 유치했다고 밝혔다.레티널은 증강현실(AR) 글래스에 들어가는 렌즈의 광학계 솔루션을 개발한다. 레티널이 자체 개발한 핀미러(Pin MR) 기술을 통해 현존하는 AR 글래스가 지닌 초점·시야각 등의 기술적 난제를 해결하고 AR 글래스의 상용화를 추구한다.레티널의 핀미러 렌즈는 바늘구멍 원리를 마이크로 미러에 적용한 기술이다. 가상 사물의 정확한 초점 설계와 색 표현이 가능하며 작고 가벼운 안경 플랫폼에 적용할 수 있다. 이 기술을 기반으로 레티널은 지난 2018년 CES와 MWC 전시회에 참가해 글로벌 기업들로부터 큰 관심을 받았다.김재혁 레티널 대표는 "이번 투자를 통해 2019년에는 레티널의 기술이 상용화를 검토할 수 있는 수준까지 기술 완성도를 높일 계획"이라며 "앞으로도 세계적인 IT 전시회에 참가하는 등 적극적으로 레티널을 알리며 글로벌 AR 글래스 기업들과 본격 협력체계를 구축하도록 노력하겠다"고 말했다.김기준 카카오벤처스 파트너는 "레티널은 AR 글래스의 광학 기능에서 중요하게 대두되는 문제를 독자적인 기술로 해결한다"며 "레티널 기술의 빠른 성장이 누구나 일상에서 스마트 글래스를 사용할 수 있는 시대로 앞당기는 도약이 될 것"이라고 설명했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.